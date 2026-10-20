El DT de los hispanos se quejó con fiereza de la expulsión que sufrió Lucas Molina en la victoria ante el León de Atacama. Después quiso evitar cualquier riesgo de castigo cuando le preguntaron por el juez.

Ronald Fuentes tuvo un motivo fuerte para reclamarle al árbitro del duelo que la Unión Española le ganó a Deportes Copiapó por la mínima diferencia en la Primera B. Los hispanos se impusieron con un solitario gol de Felipe Massri, quien apareció dentro del área y definió para poner la pelota lejos del alcance de Nicolás Temperini.

Ese fue la razón de la sonrisa que tuvo el DT del cuadro de colonia. Pero la que ocasionó su furia se produjo en el minuto 58 del partido. En ese instante, el juez Rodrigo Rivera decidió expulsar a Lucas Molina sin ningún titubeo. “No lo duda el árbitro”, reportó la periodista Francisca Vargas de TNT Sports.

Pero sólo se había apreciado un roce de Molina en contra de Marcelo Filla, quien apenas fue tocado por su rival, se dejó caer en el césped del estadio Santa Laura. “Los dos se enfrascan en una discusión después de que el balón sale de ese sector”, describió Gonzalo Fierro, comentarista del encuentro.

Tweet placeholder

Molina se resistió a salir, mientras algunos jugadores hispanos pedían la intervención del VAR. Como por ejemplo, el defensor uruguayo José Aja. Pero la gestión del charrúa no tuvo efecto y el exjugador de Universidad de Concepción debió abandonar el terreno de juego.

Ronald Fuentes puso el grito en el cielo tras la tarjeta roja contra Lucas Molina. (Jorge Loyola/Photosport).

Fue entonces que Ronald Fuentes sacó su artillería para reprobar la determinación arbitral. “No te puedo creer, lo estoy mirando. Son un desastre, loco”, afirmó muy enojado el DT de los hispanos. La rabia del estratego creció a medida que avanzaron los segundos.

Y le lanzó una crítica todavía más descarnada a Rivera y sus colaboradores. “¡Son un desastre! Ustedes tienen el fútbol pa la cagá, hueón”, manifestó muy molesto Fuentes. Pero nada de eso tuvo efecto y el equipo local afrontó la última media hora del encuentro con 10 futbolistas.

ver también “Debería ver el partido nuestro”: el reto de Ronald Fuentes a Pato Rubio por ir a ver a la U

Ronald Fuentes evita hablar del árbitro Rodrigo Rivera: “Sin comentarios”

Ronald Fuentes no quiso emitir ninguna palabra en torno al árbitro Rodrigo Rivera, aunque le consultaron abiertamente en la conferencia de prensa por su actuación. “Sin comentarios”, lanzó el director técnico. No quiso arriesgar ningún castigo por su evidente mala opinión.

De todas maneras, sí hubo motivos para terminar satisfecho por esta victoria contra el León de Atacama. “Fue un muy buen primer tiempo y en el segundo, tuvimos que defender más. Hicimos lo que correspondía para quedarnos con los tres puntos”, manifestó el otrora zaguero central mundialista con la Roja en Francia 98.

Ronald Fuentes tuvo una razón para sonreír a pesar de la gran rabia durante el partido. (Felipe Zanca/Photosport).

“La clave fue el orden, ser un equipo compacto, no defender tan cerca del área. Ganamos los segundos balones la mayoría de las veces y eso nos permitió no estar tan agobiados en faceta defensiva”, sentenció Fuentes, a quien seguramente le quedó el trago amargo por esa tarjeta roja a Molina.

Habrá que ver qué dice el informe de Rivera, pero Lucas Molina quedó automáticamente suspendido para el duelo siguiente de la Unión Española, que recibirá a Santiago Wanderers en la fecha 29. Y en la última jornada de la Primera B, visitará a Unión San Felipe.

ver también Ya no juega por nada: El único equipo de la B que tiene asegurado su lugar en la Liga de Ascenso 2027

Revisa el compacto del triunfo de Unión Española vs Deportes Copiapó

Así va Unión Española en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Unión Española se ubica en el 9° puesto de la tabla en la Primera B 2026: cosecha 39 puntos en 28 partidos y sigue en la pelea por entrar en la Liguilla de Ascenso.