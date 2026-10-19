Pese a que se viene una definición de infarto en la parte baja y alta de nuestra división de plata, hay un elenco que disputará estas dos últimas fechas sin nada por jugar.

El torneo de Primera B sigue con su cierre rojo vivo en casi todos los frentes. Ya sea en la pelea por el título y el ascenso directo, por un lugar en la liguilla o por la salvación, casi todos los clubes jugarán por algo en estas últimas dos fechas que se vienen.

Y no exageramos al decir que “casi todos los equipos” jugarán por algo en esta definición, ya que viendo la tabla de posiciones es posible ver que apenas hay un equipo que no jugará por nada en las próximas dos jornadas.

Hablamos de Curicó Unido, elenco que viene de empatar 2-2 ante Deportes Iquique ayer domingo y que marcha en el puesto 13° con 28 puntos. Y es que los dirigidos por Damián Muñoz, tendrán el término de año menos emocionante y estresante en nuestra división de plata.

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Curicó Unido ya no juega por nada en la Primera B

Hasta antes del inicio de la fecha 27 del torneo ya estaba claro que, matemáticamente, los albirrojos no tenían ninguna opción de clasificar a la liguilla. Sin embargo, todavía estaba el temor de descender rondando por ahí.

Curicó Unido ya no jugará por nada en estas dos fechas finales de la Primera B. | Foto: Photosport.

Si caían recibiendo a Iquique el domingo, sumado a victorias de Santa Cruz, San Felipe y Rangers, podían afrontar estas dos fechas todavía con chances de perder la categoría. No obstante, Santa Cruz empató con Antofagasta, San Felipe igualó con Temuco y Rangers cayó ante Wanderers.

Así las cosas, con estos resultados le sacó siete puntos de distancia a Rangers con apenas seis por jugar. Sacando cuentas, ya está sin peligro de descender y con esto el único equipo que tiene asegurado su lugar en la Liga de Ascenso 2027, ya que el resto de los 15 elencos todavía puede subir o bajar de categoría.

El próximo partido de Curicó Unido en la Primera B

Los albirrojos visitarán a Deportes Antofagasta el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

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En síntesis