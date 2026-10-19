El cuadro piducano tiene una chance real de perder la categoría este fin de semana si se dan algunos resultados en nuestra división de plata.

Rangers de Talca tiene por delante un angustiante cierre de torneo en la Primera B. Pese a la buena racha de triunfos pudo tener en su momento el equipo de Ivo Basay, lo cierto es que todavía no logran escapar de ese último puesto y de la chance real de descender a la Segunda División.

Para más remate, anímicamente el equipo quedó golpeado tras el 4-1 recibido el pasado viernes ante Wanderers en Valparaíso, resultado que los obligó a seguir muy atentos el desarrollo de la fecha 28.

Afortunadamente para los pidcuanos los resultados fueron más o menos favorables, ya que tanto San Felipe como Santa Cruz solo pidieron empatar en sus respectivos partidos. Con esto, ambos equipos siguen al alcance en la lucha por no bajar, aunque el margen es cada vez más escaso.

ver también Ya no juega por nada: El único equipo de la B que tiene asegurado su lugar en la Liga de Ascenso 2027

Así Rangers puede descender en la Primera B

La tabla dicta que a falta de dos fechas y seis puntos en disputa Rangers es el colista con 21 puntos y -18 de diferencia de goles. Un poco más arriba está San Felipe con 23 unidades (-32 de diferencia), los mismos 23 que tiene Santa Cruz (-14 de diferencia).

Estos tres equipos de la parte baja jugarán en simultáneo este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas. Rangers recibirá a Cobreloa, San Felipe visitará a Deportes Puerto Montt y Santa Cruz será foráneo ante Deportes Copiapó.

Rangers es el único equipo que puede descender en este fecha 29 de la Primera B. | Foto: Photosport.

Con estos datos sobre la mesa, Rangers perderá la categoría si cae ante Cobreloa y tanto San Felipe como Santa Cruz ganan en sus respectivos partidos. Con esta combinación, será irremontable la distancia de puntos con apenas una fecha por jugar.

Ahora bien, si Rangers llegase a perder y Santa Cruz o San Felipe empatan, a lo más a lo que el equipo de Ivo Basay podrá aspirar es a un partido de definición con uno de ellos. Para eso, deberán sí o sí vender a Santa Cruz como visitantes en la última fecha de la fase regular.

ver también La calculadora de la ilusión: Los resultados con que San Luis será campeón en la Primera B

En síntesis