San Felipe se aferra al milagro y sueña con la permanencia en la Primera B: “Tenemos dos finales”

El cuadro del Uní Uní logró un empate 2-2 con Temuco y ahora está solo a dos puntos de distancia de Rangers.

Unión San Felipe dejó escapar la chance de asegurar la categoría en la Primera B. El elenco del Aconcagua se puso 2-0 arriba en el marcador, pero dejó escapar la ventaja ante Deportes Temuco y rescató un empate que pone al rojo vivo la parte baja de la tabla.

Es que en esta fecha 28° el elenco de Rangers de Talca cayó por 4-1 ante Santiago Wanderers, por lo que para el Uní Uní era fundamental sumar. Aunque ahora no fue de la forma que esperaban.

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Por lo mismo el cuadro de Esteban González entró con las pilas puestas al duelo de este domingo. En la primera etapa Gonzalo Jara (35’) y Bryan González (46’) fueron los encargados de poner arriba a los locales.

Pero como reza el dicho, el 2-0 es el resultado más peligroso. Lo que se reflejó en el complemento con los goles De Diego Bounanotte (63’) de penal y luego Cristian Rocha (66’) para sentenciar el 2-2.

Resultado que en San Felipe trataron de rescatar lo importante, que es seguir sumando. “Lamentablemente no supimos aguantar el marcador. Ahora solo nos queda seguir (…) Fue un partido muy difícil. Lo importante es que sumamos. Eso es lo único importante”, indicó Bryan González a TNT Sports.

San Felipe se mentaliza en las dos finales por la permanencia

El tema es que ahora San Felipe quedó con 23 unidades, mientras que Rangers -que es colista y hasta el momento pierde la categoría- se quedó con 21.

“Son dos finales que tenemos. Hay que trabajar día a día para lograr sacar adelante esto. Agradecemos a los hinchas que siempre están, a pesar de la posición que nos encontramos”, recalcó González, que justamente llegó a mitad de año para mantener la categoría.

Por lo que las próximas dos fechas serán fundamentales. San Felipe visita el próximo 24 de octubre a Deportes Puerto Montt y luego cierra el 1 de noviembre de local ante Unión Española. Mientras que Rangers debe recibir a Cobreloa el 24 de octubre y cierra de visita ante Deportes Santa Cruz el 1 de noviembre.