El portero Leandro Cañete, formado en las inferiores de Universidad de Chile, streamer y dueño de una cafetería, puso todas sus fichas porque el cuadro del valle del Aconcagua se mantendrá en la división de plata.

Por esas cosas que tiene el fútbol, Unión San Felipe perdió una chance inmejorable de asegurar la continuidad en la Primera B, que todavía tiene a Rangers de Talca como exclusivo colista. Pero el cuadro aconcagüino sólo le saca dos puntos de ventaja.

Podrían haber sido más, pero el equipo dirigido interinamente por Esteban Carvajal desperdició una ventaja de dos goles ante Deportes Temuco, que pudo rescatar un empate. En ese contexto, RedGol tomó contacto con el portero titular del Uní-Uní.

Se trata de Leandro Cañete, golero surgido en las inferiores de Universidad de Chile, quien tiene confianza plena en mantenerse en la división de plata del fútbol chileno. “Dependemos de nosotros y tenemos que meterle. No queda de otra”, manifestó el portero.

Leandro Cañete en acción ante Cobreloa, cuadro aspirante a ganar el título en la Primera B. (Pedro Tapia/Photosport).

También aprovechó de desmitificar esa ridiculez que habla del 2-0 como el marcador más peligroso del fútbol. “Tuve un técnico que decía ‘dame todos los partidos entrar con ese resultado’. Eso es una mentira”, dijo Cañete muy convencido.

“Yo lo llevo al momento en que estamos. Cuando uno pelea la parte baja, todos estamos así. Nos costó un penal una desconcentración. El rival creció, tiene un equipo de muchos nombres. Y encontraron el empate. Pero tenemos la tranquilidad de que se sumó”, aseguró el exgolero de Santiago Morning.

“Mostramos un primer tiempo interesante. Esperamos sostenerlo más tiempo contra Puerto Montt. Yo creo que nos salvaremos. Estamos con la mochila y este peso, pero también creemos que el camino más difícil lo tiene Rangers”, dijo Leandro Cañete.

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Leandro Cañete jura que San Felipe se quedará en Primera B: pone sus fichas por Rangers

Leandro Cañete piensa que Unión San Felipe tiene una ventaja clave sobre Rangers en la definición del descenso en la Primera B. “El partido que tienen ellos en la última fecha nos da hasta una vida más. Tenemos dos chances y dependemos de nosotros para salvarnos”, expuso el meta de 31 años.

Se refiere al duelo que los Piducanos afrontarán ante Deportes Santa Cruz, otro club que pelea por mantener la categoría. “Esto es fútbol, los partidos hay que jugarlos. Hay que ser consciente, sabemos que nos toca un partido muy difícil en Puerto Montt y una final contra Unión Española”, describió Cañete.

Leandro Cañete en acción ante Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

“Creo que podemos. Demostramos algo que me deja esperanzado para lo que viene”, aseguró el golero, quien también jugó en Deportes Rengo y Deportes Recoleta. Por cierto, también comentó sobre su faceta de streamer, que desarrolló para responderle a Mandreva.

Frente a eso, Cañete planteó que “lo hice para joder un rato. Para divertirme. Gracias a dios tengo mi trabajo, el fútbol me da para vivir. Ahí tengo mis inversiones en una cafetería. El tema de streamear es netamente un hobby. Pero lo hice más para responder a ciertos tipos que hoy en día generan mucha visualización y dinero por destruir. Eso me molesta”.

“Al final detrás de cada jugador hay una persona, familia e hijos. Ese tipo de contenido que no sirve me tenía un poco incómodo. Estoy sacando los estudios en la universidad así que ando medio complicado de tiempo”, reveló Leandro Cañete.

¿Qué estás estudiando?

Voy en segundo año en la ingeniería en administración de empresas. Justo me tocó software y marketing. Ha sido pesado y duro, le he prestado harta atencion a los estudios. He tenido buenas notas y he pasado todos los ramos, pero no me quiero mufar.

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Así va Unión San Felipe en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Unión San Felipe se ubica en el 15° lugar de la Primera B 2026 con 23 puntos en 28 encuentros. Sólo está por delante de Rangers de Talca.