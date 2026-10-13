El portero argentino de 33 años conversó con RedGol y palpitó la recta final que el equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli afrontará para intentar zafar de la pérdida de la categoría. Incluso se puso en el caso de una definición ante Rangers de Talca en la última fecha, pero prefiere evitarla.

A pesar de que todo parecía indicar que Rangers de Talca estaba condenado al descenso en la Primera B, la remontada de los Piducanos tiene muy comprometido a Deportes Santa Cruz y también a Unión San Felipe. De hecho, el cuadro aconcagüino cayó por 4-0 frente a los rojinegros.

De este modo, el equipo dirigido por Ivo Basay continúa como colista exclusivo en la tabla de posiciones. Pero sólo a un punto del Uní-Uní. También del elenco santacruzano, que tiene a un portero argentino como capitán y referente. Tiene 33 años y vive su segunda temporada en aquel club.

Las referencias son para Juan Ignacio Dobboletta, golero que en Chile también defendió la camiseta de San Marcos de Arica. El trasandino contestó el llamado de RedGol para analizar la recta final que se le avecina al equipo adiestrado por Dalcio Giovagnoli.

Dalcio Giovagnoli tiene una misión difícil como DT de Deportes Santa Cruz. (Diego Martin/Photosport)

“Se vienen tres fechas muy importantes, tanto para nosotros como para los rivales de turno. Estamos concentrados, metidos y tratando de sacar un buen resultado el fin de semana vs Antofagasta”, manifestó Dobboletta en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

Un equipo que está en un buen momento…

Es un rival que viene en alza, que está compitiendo en dos torneos. Trataremos de hacer un muy buen partido.

Juan Ignacio Dobboletta en acción ante Audax Italiano en la Copa Chile. (Diego Martin/Photosport).

Dobboletta tiene razón respecto de los Pumas, que están encaramados en la parte alta de la tabla. Además, le sacaron ventaja de 2-0 a Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Por eso mismo, el plantel liderado por Luis Marcoleta se vislumbra como un contendor temible.

“Estamos en una etapa en que nadie quiere fallar, por ahí los equipos se cuidan un poco más. Y nosotros cada error que tuvimos y tenemos lo pagamos muy caro”, manifestó el trasandino, quien se formó en las inferiores de Racing Club de Avellaneda.

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Primera B: Dobboletta no quiere una final de Santa Cruz vs Rangers por el descenso

Al portero de Deportes Santa Cruz le queda claro que ni siquiera la presencia del máximo artillero de la Primera B, Diego Arias, ha sido fundamental para evitar la pelea por el descenso. El atacante suma 17 goles en el certamen, pero ni así el equipo de la región de O’Higgins ha podido escalar en la tabla.

Diego Arias es el artillero de la Primera B 2026. (Diego Martin/Photosport).

“Está Diego, pero ya quedó plasmado que uno solo no nos salva. Tenemos que estar todos para sacarlo adelante. Hay que redoblar la atención y la puesta a punto para que esos fallos no sucedan”, manifestó Juan Ignacio Dobboletta para estos tres partidos.

Además de los Pumas, que viajarán hasta el estadio Joaquín Muñoz García, el equipo dirigido por Giovagnoli visitará a Deportes Copiapó. Y tiene pactado el cierre de la Liga de Ascenso frente a Rangers de Talca en condición de local. Un partido que podría tener tintes de final.

Juan Ignacio Dobboletta en acción frente a Santiago Wanderers en la Primera B. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Quizá todo se define en casa ante Rangers…

Esperamos poder cerrarlo antes. Pero si llega el caso de que sea así, sería algo muy lindo para los que no les toca jugar ni son hinchas de ninguno de los dos clubes. Habrá que estar ahí, a la altura de lo que toque.

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Así va Deportes Santa Cruz en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Santa Cruz está antepenúltimo en la tabla de la Primera B con 22 puntos, la misma cantidad que tiene Unión San Felipe. Y una unidad sobre Rangers de Talca, colista. Faltan tres fechas para que termine el certamen.