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Primera B

Tabla de posiciones: San Marcos vence a Santa Cruz y le da una mano a Rangers en la parte baja de la B

El cuadro del norte logró una valiosa victoria que los instala en puestos de liguilla por el segundo ascenso en nuestra división de plata.

Por Patricio Echagüe

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Los Bravos del Morro están bien metidos en la pelea por un lugar en la liguilla.
© San Marcos de Arica.Los Bravos del Morro están bien metidos en la pelea por un lugar en la liguilla.

La jornada sabatina de esta fecha 16 pendiente de la Primera B se cerró con el triunfo a domicilio de San Marcos de Arica a Deportes Santa Cruz. En un partido que iba a marcar mucho en la parte media y baja de la tabla fue el cuadro del norte el que hizo fuerte con un 2-1 a favor.

Los goles de la noche corrieron por cuenta por Diego Arias a los 11’ desde el punto penal para los locales. Sin embargo, la ventaja de Santa Cruz duraría muy poco, ya que a los 14’ lo empató Gonzalo Reyes y a los 35’ Agustín Maidana le dio la ventaja definitiva a la visita.

Con esta victoria los Bravos del Morro escalaron hasta el sexto puesto con 39 puntos, instalándose con esto en las posiciones de liguilla por el segundo ascenso en nuestra división de plata. Del segundo a octavo avanzaran a esa etapa  definitoria del torneo.

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Bastante más abajo quedó Deportes Santa Cruz, elenco que es 14° con 22 unidades y que puede ver como Rangers de Talca se le queda a solo un punto de distnacia si los piducanos superan a Antofagasta este domingo en el norte.

Así quedó la tabla de la Primera B 2026:

El próximo partido de Deportes Santa Cruz

Los Albiazules volverán a la acción ante Deportes Temuco el sábado 10 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Primera B 2026.

El próximo partido de San Marcos de Arica

Por su parte los Bravos del Morro visitarán a Deportes Antofagasta el domingo 11 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñan.

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Programación de la fecha 16 de la Primera B 2026

Sábado 3 de octubre

  • 12:30 – Magallanes 1-0 Curicó Unido
  • 15:00 – Deportes Copiapó 3-0 Deportes Puerto Montt
  • 15:00 – Deportes Recoleta 2-1 Santiago Wanderers
  • 17:30 – Deportes Temuco 0-1 Cobreloa
  • 20:00 – Santa Cruz 1-2 San Marcos de Arica

Domingo 4 de octubre

  • 12:30 – Deportes Antofagasta vs. Rangers
  • 15:00 – Unión San Felipe vs. Deportes Iquique
  • 17:30 – San Luis vs. Unión Española
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