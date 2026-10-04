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Selección Chilena

Nico Córdova volverá a hacer cambios: La formación de Chile para amistoso con México

Desde Norteamérica adelantan que hasta seis cambios realizará el especialista en métricas para cerrar la gira con una victoria y así acallar las críticas.

Por Alfonso Zúñiga

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Chile tendrá cambios en su 11 titular para enfrentar a México.
© PhotosportChile tendrá cambios en su 11 titular para enfrentar a México.

La Selección Chilena cerrará este martes su gira de partidos amistosos por Norteamérica, cuando enfrente en Los Ángeles a México, un duelo para el cual el técnico interino Nicolás Córdova planifica volver a realizar cambios en su formación titular.

A diferencia de lo que ocurrió previo a Estados Unidos, para este duelo el estratega podrá contar con Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, quienes cumplieron su fecha de suspensión, mientras que la única ausencia confirmada es la de Marcelino Núñez con polémica incluida.

Los reportes periodísticos desde California apuntan a que Córdova podría realizar hasta seis cambios en el 11 titular de Chile ante México, donde sólo permanecerían nombres como Darío Osorio o los centrales Iván Román y Jonathan Villagra.

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Las informaciones apuntan a que habrá modificaciones en todas las líneas, inclusive en el arco, donde se le daría una oportunidad a Brayan Cortés en lugar de un Lawrence Vigouroux que dio muestras en esta gira de ser el indiscutido en su puesto.

En defensa, Francisco Salinas tomaría el lugar de Felipe Faúndez como lateral derecho, mientras que en la zurda volverá Suazo para reemplazar a Diego Ulloa. Para la contención, Vicente Pizarro sustituirá a Víctor Felipe Méndez para acompañar a Felipe Loyola.

En el ataque de Chile, el único indiscutido es Osorio. El resto, afuera. Saldrán Maxi Gutiérrez, Nils Reichmuth y Ben Brereton para que vuelva Cepeda e ingresen Agustín Arce y Gonzalo Tapia, respectivamente.

Así las cosas, la formación que pondrá Córdova ante México sería con Cortés en el arco; Salinas, Román, Villagra y Suazo en defensa; Loyola y Pizarro en contención; Osorio, Arce y Cepeda más adelantados; Tapia sólo en punta.

¿Cuándo juega La Roja?

La Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova disputará su último partido amistoso de la gira por Norteamérica ante México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre desde las 23:30 horas.

En síntesis

  • La Selección Chilena cerrará su gira por Norteamérica este martes ante México en Los Ángeles.
  • Nicolás Córdova planea incluir hasta seis modificaciones en la formación titular para el duelo.
  • Destacan los regresos de Suazo y Cepeda tras castigo y la titularidad del arquero Brayan Cortés.
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