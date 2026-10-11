Jorge Uauy, presidente de Palestino y candidato para liderar la ANFP tras Pablo Milad, fijo fechas para dar con el nuevo entrenador de la Roja.

La carrera por ser el nuevo presidente de la ANFP está iniciada con Jorge Uauy y Jorge Yunge como candidatos. El próximo 19 de noviembre serán las elecciones, donde los mandamases de los clubes de Primera A y Primera B elegirán al sucesor de Pablo Milad.

Y ojo, que más allá de gestionar el fútbol chileno y sus diferentes campeonatos, el próximo timonel de la ANFP debe jugársela por un nombramiento clave: elegir el próximo entrenador de la selección chilena.

En ese sentido, Jorge Uauy fijo fechas para por fin traer un nuevo DT y ponerle final eterno interinato de Nicolás Córdova en caso de ganar. Para el actual presidente de Palestino, marzo del 2027 debería ser el límite para dar con el entrenador.

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La fecha para el nuevo entrenador de la selección chilena

En entrevista con La Tercera el presidente de los árabes afirmó que “el plazo es necesario para hacer la evaluación. Si vas a asumir en enero, creo que en marzo debería haber un técnico ya a cargo de la selección”.

“Desconozco los informes técnicos que hay detrás de las evaluaciones que ha hecho Córdova y las evaluaciones que tiene la gerencia deportiva de la selección en función de Córdova. Hay que mirar todo eso”, agregó.

Jorge Uauy va en esta elección de la ANFP como oposición a la gestión de Pablo Milad. ¿A quién elegirá como DT de la selección chilena en caso de ganar? | Foto: Photosport.

En ese sentido, Uauy fue claro en cuestionar que “no sé cuáles son las razones que tienen los que están a cargo de la Federación para haber hecho eso (mantener a Córdova). Yo me hubiera rodeado de gente en el minuto en que se perdió la clasificación al Mundial”.

“Había que hacer un análisis diagnóstico y en ese mismo momento buscar una alternativa de entrenador. Si era Córdova o no era, es otra cosa, pero el proyecto no puede ser temporal, tiene que ser de largo plazo”, concluyó.

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En síntesis