El grupo de Kpop tendrá tres presentaciones en Chile y el Estadio Nacional será el recinto que los recibirá.

El fútbol chileno se vuelve a paralizar en el mes de octubre. ¿El motivo? La llegada de BTS y los tres conciertos que realizará en el Estadio Nacional.

La mega producción del grupo de Kpop obliga a que equipos como Universidad de Chile dejen el Coloso de Ñuñoa. Incluso su presentación los días 14, 16 y 17 de octubre impiden que se pueda realizar la final de la Copa de la Liga.

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Pero uno de los grandes misterios es el fanatismos del septeto por el fútbol. Y desde el círculo cercano se confirma su pasión por el deporte rey.

Incluso se comenta que se enfocan sus presentaciones en estadios de fútbol ya que se entregan como atletas de alto rendimiento. Tal como ya lo demostraron en su aparición en la final del Mundial 2026 donde interpretaron el mega éxito “Dynamite”.

¿De qué equipo de fútbol son los BTS?

El grupo ya desde su infancia vibró con el fútbol. De pequeños los BTS disfrutaron del Mundial 2002, por lo que son fanáticos de la selección de

Ahora su líder RM (Kim Nam-joon) y V son fanáticos de Son Heung-Min. Incluso son amigos y el crack que ahora juega en Los Angeles F. C. En la MLS, los visitó cuando se presentaron en Estados Unidos.

Al igual que Jimin y Jin que también han ocupado las camisetas que vistió Heung-min. Incluso se les ha visto con la “7” que utilizó el delantero en su paso por el Tottenham.

Ahora el más llamativo es Suga (Min Yoon-gi) que es fanático reconocido de Lionel Messi por lo que se le ha visto con camisetas del Barcelona. También ha utilizado la del Atlético Madrid que le entregó el club con su nombre.

Otro de los fanáticos es J-Hope que se le ha visto con la camiseta del Bayern Munich. Por lo que no se descarta que en su visita a Chile puedan utilizar la camiseta de la selección o alguno de los equipos del país.