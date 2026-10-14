El ex atacante de River Plate dejó en claro su amor por un equipo del fútbol nacional.

Cristian Fabbiani fue un delantero que tuvo un largo paso por el fútbol argentino. Defendió importantes camisetas, pero su corazoncito tiene a un club chileno como gran anhelo.

Fabbiani jugó en equipos como Lanús, Newell’s Old Boys, River Plate, Beitar Jerusalem de Israel y Cluj de Rumania, entre otros, pero su sentimiento siempre ha estado con Palestino. Claro, el argentino tuvo un breve paso por La Cisterna en 2004.

Fabbiani quiere regresar a Palestino

No es casualidad que el apellido Fabbiani genere sonrisas en el Tino-Tino. Claro, Cristian es sobrino de Óscar “Popeye” Fabbiani, legendario delantero del club campeón en la década de 1970. El Ogro, que hoy es entrenador, desea volver al equipo árabe en su rol de DT.

“Y ojalá que sí, algún día pueda dirigir a Palestino, porque bueno, todos saben que mis raíces con Palestino son fuertes. Gracias a Dios le está yendo bien con el técnico actual (Guillermo Farré). Así que nada, en algún momento yo creo que se me va a dar la oportunidad de estar ahí”, indicó a Bolavip.

Fabbiani festejando por Lanús un gol ante Boca con la camiseta de Palestino. Imagen: TyC Sports

“Imagínate que hace poquito vinieron las cadetes de Palestino, y eran como 50 e invité a toda la gente a ver un partido de Deportivo Riestra. Imagínate que cuando yo hice el gol en la cancha de Boca, en el primer partido cuando volví de Chile, la polera de abajo era de Palestino. Así que nada, siempre Palestino está presente”, comentó el ex delantero.

El Ogro destacó que ha tenido ofertas de Unión La Calera y Deportes Concepción para llegar a Chile y que le seduce arribar al fútbol nacional. Una de sus motivaciones, es porque asegura que en su país, donde dirigió a Riestra y Newell’s, entre otros, no son muy ordenados con los sueldos.

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“Sí, acá en Argentina te pagan un mes y cuatro meses no y uno sí. La verdad que para mí no es tan complicado, pero para el cuerpo técnico, lo sufre mucho cuando no te pagan todos los meses seguidos. Es difícil. Uno que jugó tanto tiempo puede subsistir, pero mi cuerpo técnico a veces se complica. Entonces uno siempre necesita ir a clubes serios, porque la verdad que se hace muy difícil para el día a día”, cerró Fabbiani.