El ex delantero de la Roja habló del proceso que está cerrando el entrenador interino antes del anuncio de un staff oficial.

El último partido amistoso de su gira por América del Norte va a jugar la selección chilena este martes, cuando se mida ante el “local” México en Los Ángeles.

La criticada etapa del interino Nicolás Córdova al mando de la Roja se empieza a acabar, porque supuestamente se irá cuando asuma la nueva dirigencia de la ANFP en noviembre y elijan a un cuerpo técnico definitivo para el proceso del Mundial 2030.

La estadía del Métrico ha sido muy criticada y uno de los más duros con el ex volante es Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura señaló lo considera como un técnico “saliente”.

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Pato Yáñez critica a Nicolás Córdova y repasa a Pablo Milad

Pato Yáñez considera a Córdova como un estratega que está de salida de la Roja y se lanzó contra el presidente de la ANFP, Pablo Milad, por guardar silencio tras la polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Selección.

“Yo di vuelta la página. Nicolás Córdova es un técnico saliente, queda este partido y los dos de Colombia”, dijo el ex delantero de la Roja.

Nicolás Córdova vive sus últimos días en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo apunto a la nueva dirigencia, que haga las cosas bien, con un Pablo Milad que ni siquiera tuvo los cojones para salir a dar la cara con un tema que le compete, pero que hace rato le soltó la mano a la ANFP, está velando por sus intereses personales”, agregó.

Para cerrar, Patricio Yáñez indicó que “ojalá que Chile mejore ante México, que mejore en los dos partidos ante Colombia, y luego ya la decisión de tener un técnico definitivo que nos encamine al Mundial del 2030”.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.