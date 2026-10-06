Pese a que el entrenador lusitano abrió las puertas para su retorno, desde ese país afirman que el "Bicho" sólo volverá si despiden al actual seleccionador.

La escandalosa pataleta que se mandó Cristiano Ronaldo para abandonar la selección de Portugal, luego que su entrenador Jorge Jesús no lo pusiera en el encuentro ante Noruega por la UEFA Nations League, suma un nuevo y polémico capítulo.

Es que las declaraciones que emitió el estratega luego de la última victoria ante los escandinavos por 2-1, donde afirmó que “tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?”, trajeron consecuencias.

Según dio a conocer el periodista Rui Santos de CNN Portugal, a Cristiano Ronaldo no le gustaron estos dichos y puso una llamativa condición para regresar a la Seleçao con la que ganó la Eurocopa 2016 más la Nations League 2019 y 2025.

“Puedo decirle que él ha quedado muy decepcionado con estas declaraciones. Habría dejado claro que no volverá a la selección mientras Jorge Jesus siga al frente“, aseguró el reportero.

ver también Jorge Jesus le habla fuerte a Cristiano Ronaldo tras escapar de Portugal: “Debe decidir su vida”

Cristiano pone ridícula condición para volver a jugar en Portugal

Más allá de la voluntad del Bicho, la realidad es que desde la decisión técnica de excluirlo, el equipo no paró de ganar. Es más, sin el máximo goleador histórico de ese país, ganaron los últimos tres encuentros: 2-1 en ambas ocasiones a Noruega más 4-2 a Dinamarca.

La realidad es que con Jorge Jesús en la banca, Portugal ganó los cuatro encuentros que los dirigió, todos por UEFA Nations League, donde el primero ante Gales por 1-0 tuvo a Cristiano Ronaldo en cancha, por lo que razones deportivas no existen.

El tema pasa por un aspecto estadístico. Actualmente el atacante registra 979 goles en su carrera y quiere llegar este año al récord de las mil anotaciones. Y con las puertas cerradas en su país, la marca parece estar más lejos.

En síntesis