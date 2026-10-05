El veterano estratega habló del momento que protagonizó el delantero, quien se fue de la concentración en medio de la Nations League.

La gran polémica en la reciente fecha FIFA la protagonizó Cristiano Ronaldo, quien decidió abandonar la concentración de la selección de Portugal en medio de los partidos por la Nations League.

A pesar de la fuerte situación que se vivió, el cuadro luso sacó adelante sus partidos sin CR7 y viene de vencer a Dinamarca y Noruega, por lo que el ambiente se calmó un poco.

El otro protagonista del incidente es el entrenador de Portugal, Jorge Jesus, quien analizó lo sucedido con Cristiano Ronaldo y pese a todo le dejó las puertas abiertas del combinado nacional.

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Jorge Jesus habla de la polémica con Cristiano Ronaldo en Portugal

Consumada la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega, el ex entrenador de Flamengo habló de CR7 y dejó en claro que puede volver cuando guste al combinado patrio.

“No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?“, dijo el estratega de 72 años.

Jorge Jesus habló de la polémica con Cristiano Ronaldo. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

“Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien… ¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos, este partido acaba de terminar”, agregó Jesus.

El próximo partido de la selección portuguesa será el 14 de noviembre, cuando se mida ante Dinamarca por la Nations League.

En síntesis

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal en plena fecha de la Nations League.

dejó la concentración de Portugal en plena fecha de la Nations League. Portugal venció 2-1 a Noruega tras superar previamente a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo.

venció 2-1 a Noruega tras superar previamente a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus dejó abiertas las puertas del seleccionado portugués a Cristiano Ronaldo.