Una de las teorías sobre los problemas del Bicho en su selección se confirmaron con un simple, pero decidor hecho.

Cristiano Ronaldo está en medio del ojo del huracán luego de su inesperada salida de la concentración de Portugal. Diversas teorías han surgido al respecto.

El Bicho, a diferencia de Lionel Messi por ejemplo, decidió seguir en su selección tras la Copa del Mundo 2026. La cosa pintaba bien, ya que el nuevo entrenador es Jorge Jesus, con quien había tenido buen rendimiento en Al Nassr. Ahora todo es una pesadilla.

La “revelación” de Cristiano Ronaldo

Luego de ser titular ante Gales, Cristiano Ronaldo no sumó minutos ante Noruega. Declaraciones de Jorge Jesus, donde aseguró que el delantero de 41 años tampoco jugaría ante Dinamarca, habrían molestado a la leyenda de Manchester United y Real Madrid.

El Bicho pescó sus cosas y se fue de la concentración de Portugal en su avión privado. Quedaron muchas dudas al respecto. Si fue por la declaración del entrenador, si tuvo problemas con la dirigencia o sus compañeros. Pues bien, parece que una de ellas se confirmó.

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Felipe Melo, ex seleccionado brasileño con pasado en clubes como Flamengo, Juventus, Galatasaray, Inter de Milán, Palmeiras y Fluminense, entre otros, opinó del conflicto. El ex volante cargó contra los compañeros de Cristiano Ronaldo.

“Hay una diferencia grotesca en la forma en que sus compañeros portugueses tratan a Cristiano Ronaldo y los jugadores argentinos tratan a Lionel Messi. Veo mucho más respeto en los rivales cuando juegan contra Cristiano Ronaldo (…) Eso está mal, porque nadie de ahí (Portugal) se le acerca a Cristiano Ronaldo. No se le puede dejar salir así como si nada hubiera pasado“, indicó Melo en SporTV.

Imagen: Instagram

Lo que nadie esperaba, es que el mismísimo Cristiano Ronaldo le diera “like” a la publicación de las afirmaciones de Felipe Melo. Con esto, el Bicho ratificó que con sus compañeros de camarín tampoco la relación era del todo buena. Lo que queda claro además, es que difícilmente se arregle esto y que CR7 regrese a la selección de Portugal. Triste forma de terminar una etapa tan exitosa.