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Minuto a minuto: O’Higgins recibe a Concepción con el objetivo de avanzar en Copa Chile

Minuto a minuto: O’Higgins recibe a Concepción con el objetivo de avanzar en Copa Chile

Por Felipe Pavez Farías

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O'Higgins y Concepción definen al primer semifinalista de Copa Chile
© PhotosportO'Higgins y Concepción definen al primer semifinalista de Copa Chile

La Copa Chile no se detiene y este domingo ya se disputa la revancha de los cuartos de final. En está jornada O’Higgins recibe en Rancagua a Deportes Concepción con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo. 

El elenco dirigido por Lucas Bovaglio llega con la ventaja tras el duelo de ida en el Ester Roa Rebolledo. La solitaria anotación de Arnaldo Castillo dejó a los celestes con el triunfo por 1-0 y con la primera opción de avanzar de fase.

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Pese a ello, los lilas no bajan los brazos y quieren su revancha. Por lo mismo, Fernando Díaz prepara equipo estelar para su visita al Estadio El Teniente de Rancagua.

Una llave que también siguen de cerca Colo Colo y Deportes Puerto Montt, ya que del encuentro entre O’Higgins y Concepción sale su rival en semifinales del torneo. 

Cabe consignar que el ganador de la Copa Chile recibe un boleto para copas internacionales. Ahora esto define tras una definición ante el tercero de la Liga de Primera: El vencedor pasa a Copa Libertadores como Chile 4 y el perdedor se va a Copa Sudamericana. 

En vivo: O’Higgins recibe a Deportes Concepción por Copa Chile

¡Partido de definición!

En la ida O'Higgins sacó la primera ventaja con anotación de Arnaldo Castillo. El delantero que pide a gritos una chance en la Roja, fue el encargado de abrir el marcador ante los lilas. Por lo que ahora los rancagüinos llegan con la ventaja de 1-0 a la revancha. Los dirigidos por Bovaglio necesitan un triunfo o un empate para avanzar de fase.

En tanto, Concepción debe ganar por al menos un gol para forzar los penales. Un triunfo por más de un gol, les permite la clasificación directa. Ahora un empate o una derrota, acaba con el sueño copero para los dirigidos por Fernando Díaz.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! El fútbol chileno no para y este domingo la Copa Chile dice presente con un partido de aquellos. O'Higgins recibe a Deportes Concepción por los cuartos de final y acá podrás seguir todos los detalles del duelo que define al primer semifinalista del torneo.

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