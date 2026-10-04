Minuto a minuto: O’Higgins recibe a Concepción con el objetivo de avanzar en Copa Chile

La Copa Chile no se detiene y este domingo ya se disputa la revancha de los cuartos de final. En está jornada O’Higgins recibe en Rancagua a Deportes Concepción con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El elenco dirigido por Lucas Bovaglio llega con la ventaja tras el duelo de ida en el Ester Roa Rebolledo. La solitaria anotación de Arnaldo Castillo dejó a los celestes con el triunfo por 1-0 y con la primera opción de avanzar de fase.

ver también Tras incidentes en el Estadio Sausalito: Las drásticas medidas de seguridad para próximo partido de la U en Copa Chile

Pese a ello, los lilas no bajan los brazos y quieren su revancha. Por lo mismo, Fernando Díaz prepara equipo estelar para su visita al Estadio El Teniente de Rancagua.

Una llave que también siguen de cerca Colo Colo y Deportes Puerto Montt, ya que del encuentro entre O’Higgins y Concepción sale su rival en semifinales del torneo.

Cabe consignar que el ganador de la Copa Chile recibe un boleto para copas internacionales. Ahora esto define tras una definición ante el tercero de la Liga de Primera: El vencedor pasa a Copa Libertadores como Chile 4 y el perdedor se va a Copa Sudamericana.

En vivo: O’Higgins recibe a Deportes Concepción por Copa Chile