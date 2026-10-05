Le dicen Pájaro, llegó al Capo de Provincia para reemplazar la salida de la gran figura y por fin gritó por primera vez un tanto, que más encima sirvió para sentenciar la llave en los cuartos de final y confirmar el paso a la ronda de cuatro mejores.

O’Higgins finalmente cerro con una victoria la llave ante Deportes Concepción que lo situó en la semifinal de la Copa Chile. El primer tanto del triunfo por 2-0 que los celestes firmaron en El Teniente de Rancagua fue obra de Arnaldo Castillo mediante un cabezazo.

Y el segundo llegó por el mismo expediente. Pero lo anotó un jugador argentino que no había podido festejar un gol en el Capo de Provincia. Las referencias son para Ignacio Schor, quien de hecho sufrió una tremenda frustración pocos segundos antes de celebrar.

El Pájaro, quien fue campeón del fútbol argentino con Platense, tuvo una ocasión clarísima para estirar la distancia en el marcador. Aunque no pudo vencer al golero Nicolás Araya, quien hizo un achique extraordinario para mandar la pelota al córner.

Ignacio Schor reaccionó así tras perderse un gol, pero el fútbol le dio revancha casi inmediatamente. (Jorge Loyola/Photosport).

“Contento por el grupo más que nada. Competimos un montón, en todas las instancias. Son torneos muy complicados y muy parejos todos. Estamos en una semifinal, tenemos una final por delante. En el torneo vamos a dar pelea”, aseguró Schor sobre el futuro cercano del equipo adiestrado por su compatriota Lucas Bovaglio.

El Pájaro, quien desembarcó en el Monasterio Celeste en condición de agente libre desde el AD Ceuta de España, se refirió a su bautizo goleador. “Soy un jugador que intenta, a veces sales otras veces no. Pero la actitud y las ganas siempre están”, describió.

Ignacio Schor tras la espectacular intervención del golero del León de Collao. (Jorge Loyola/Photosport).

“Festejé con bronca porque no se me venía dando. Y hoy con ganas y actitud se me dio”, lanzó Schor, quien en su carrera también vistió la camiseta de Newell’s Old Boys. Y en teoría llegó a O’Higgins para suplir la dolorosa baja de Francisco González.

ver también No va TNT Sports: la transmisión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo y O’Higgins

Ignacio Schor y su gol por O’Higgins para avanzar a la semi de la Copa Chile: “Festejar con la gente es…”

Para Ignacio Schor, el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile que O’Higgins le ganó al Conce fue un día de redención. “Pude festejar un gol con la gente, que es lo más lindo que hay”, manifestó el Pájaro, quien ha recibido muchas críticas por los hinchas celestes.

“No hay una sensación más linda. Ojalá sea el primero de muchos”, añadió el extremo trasandino de 26 años tras ese tanto de cabeza luego de un preciso tiro de esquina servido por Bryan Rabello. Schor pretende que esto sea un acicate para el cuadro rancagüino.

Arnaldo Castillo abrazó con mucha alegría a Ignacio Schor. (Captura TNT Sports).

Sobre todo por la sorprendentemente baja posición en la tabla de la Liga de Primera 2026. “Ojalá estos cuatro partidos que jugamos nos den confianza en el torneo para poder salir de la zona de abajo. Nos merecemos un poco más”, sentenció el Pájaro, que comenzó a levantar el vuelo en O’Higgins.

ver también Pese a ninguneó de Nicolás Córdova, Arnaldo Castillo se pone a disposición de la Roja: “Voy con orgullo”

Revisa el compacto del triunfo de O’Higgins vs Deportes Concepción

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

O’Higgins marcha en el 13° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 con 27 puntos en 23 partidos disputados.