La definición por el título será en el Claro Arena, donde los Piratas o el Capo de Provincia darán la vuelta.

La Copa de la Liga vivirá su primera final para conocer a su primer campeón. Coquimbo Unido y O’Higgins van por la lucha por el título, en un partidazo que no irá en TV.

Con el afán de nutrir más el calendario del fútbol chileno y así ponerse al día con TNT Sports, se creó una cuarta competición nacional, la cual se sumó a la Liga de Primera, Copa Chile y Supercopa. Por esta razón, los Piratas y el Capo de Provincia tienen la oportunidad de hacer historia al dar la primera vuelta olímpica de este torneo.

¿Dónde ver a Coquimbo vs O’Higgins?

Este encuentro no contará con transmisión televisiva en TNT Sports, por lo que la única opción para verlo será en streaming a través de la aplicación HBO Max.

¿Cuándo es la final de la Copa de la Liga?

Este encuentro se jugará el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena de Las Condes.

Partidazo en Las Condes

Coquimbo Unido y O’Higgins son dos equipos que no están muy familiarizados con la gloria. Los Piratas ganaron en 2025 su primer título nacional, mientras el Capo de Provincia hizo lo propio en 2013. Por esta razón, el título en juego significa mucho para ambos.

Los dirigidos por Hernán Caputto hicieron una buena Copa Libertadores, llegando a octavos de final y siendo eliminados por penales ante Platense. En esta temporada ya levantaron la Supercopa, por lo que podrían sellar un 2026 soñado.

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O’Higgins también tuvo una positiva campaña internacional, pero en la Copa Sudamericana. Quedaron en el camino ante Boca Juniors, también en penales, en 16avos de final. Ganar la Copa de la Liga sería una buena forma de ratificar el trabajo de Lucas Bovaglio en Rancagua.