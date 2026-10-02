Huachipato venció al Campanil y los dirigidos por La Nona Muñoz se hunden en la tabla.

Universidad de Concepción no pudo contra Huachipato en la Liga de Primera. El mayor problema es que esto los mantiene en la zona de descenso del fútbol chileno.

El Campanil no ha logrado encontrar regularidad en su regreso a Primera División. Pasan las fechas y no pueden sumar los puntos necesarios para mantener la categoría, por lo que cada vez ven más cerca el volver a la B.

Huachipato hunde a U. de Concepción

Universidad de Concepción y Huachipato se pusieron al día, ya que este encuentro fue postergado cuando en septiembre se realizó el Rally Mundial en la Región del Biobío. Era la oportunidad para subir en la tabla de posiciones, pero solo uno cumplió su cometido.

Los Acereros se impusieron por 2-0 ante el Campanil en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Sergio Núñez y Lionel Altamirano anotaron para los de Talcahuano, mientras que en los penquistas fueron expulsados Cristopher Mesías y Osvaldo González.

ver también “No fueron ni 10 segundos”: Gabriel Suazo desclasifica la pelea de Marcelino Núñez y Lucas Cepeda

Con el triunfo, Huachipato sumó importantes unidades que les permiten llegar al 9° lugar con 31 puntos. De esta manera, quedan a solo 2 unidades del 6° puesto, donde se encuentra Deportes Limache y último escalón que da pasajes a la próxima Copa Sudamericana.

Universidad de Concepción por su parte se ubica hunde en la tabla. Están en el 15° lugar con 22 puntos, a 2 distancia de la salvación donde hoy está Cobresal. Los dirigidos por Cristián “La Nona” Muñoz solo superan a Unión La Calera, quienes son últimos con 17 puntos.

En la próxima fecha el Campanil vivirá una verdadera final: se medirá ante los Mineros en El Salvador, el sábado 10 de octubre a las 15:00 horas. Huachipato por su parte, en esa misma jornada, pero a las 17:30 horas, recibirá a O’Higgins de Rancagua.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: