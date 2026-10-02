Con golazo a lo Carlos Caszely: Huachipato supera a la “U” de Conce y sueña con Copa Sudamericana

El elenco de Jaime García sumó tres puntos de oro en el Estadio Ester Roa Rebolledo, y complica el sueño de la permanencia del “Campanil”.

Huachipato se puso al día y con un triunfo clave en la Liga de Primera. El cuadro de Jaime García le hizo frente a la fuerte lluvia que se dejó caer en el Estadio Ester Roa Rebolledo y sumó una contundente victoria por 2-0 sobre Universidad de Concepción. Lo que ya empieza a complicar a los del “Campanil” en la lucha por la permanencia.

La visita llegó con las pilas puestas y se notó desde el inicio del partido. La primera polémica llegó al 17’ justamente con la anotación de Huachipato. Harold Antiñirre ingresó hasta el área del campanil y con certera definición marcó el primero. Sin embargo, llegó el llamado del VAR y Matías Riquelme tuvo que anular la anotación por posición de adelanto.

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Pero en el 28’ llegó se concretó en el marcador el poderío de los dirigidos por Jaime García. A pura garra charrúa, Sergio Núñez le ganó a Miguel Barberi y luego a Osvaldo González. “Rocky” incluso quedó en el suelo producto del choque.

Mientras el “Toto” controló el balón y se sacó a Jorge Broun con un enganche cortito para poner el 1-0. “Una gambeta a los Carlos Caszely, a lo Chupete Suazo. Gran definición del uruguayo”, destacó Alejandro Lorca en su relato de TNT Sports.

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En el complemento, y al minuto de juego de la segunda etapa Cristopher Mesías recibió amarilla por falta en la mitad de cancha. Pero el reclamo del jugador siguió y hasta se acordó de la familia del árbitro. Lo que obligó a Matías Riquelme a sacarle la segunda tarjeta y mandarlo a camarines.

“Cómo le voy a sacar la madre al árbitro”, se defendió Mesías tras salir de la cancha. Pero de poco y nada sirvieron las explicaciones del volante.

Huachipato sueña con Sudamericana, mientras el “Campanil” peligra con el descenso

Para peor, el campanil perdió a su capitán en los últimos minutos y también por reclamos. Ahora fue Osvaldo González el que se enfrascó en un duro diálogo con el árbitro y este le mostró la roja directa.

Pero la guinda de la torta llegó en los descuentos. En el último suspiro del encuentro, Lionel Altamirano recibió de Mario Briceño y en el área no perdonó para poner el 2-0 al 97’ y cerrar una noche de alegrías para los acereros.

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Con este resultado Huachipato pasa a ser 9° con 31 unidades y mira de reojo los puestos de Copa Sudamericana. Mientras que Universidad de Concepción se queda con 22 puntos en la ubicación 15°, por lo que sigue en riesgo de descenso.

La próxima fecha, Huachipato recibe a O’Higgins el 10 de octubre. Ese mismo día la “U” de Conce deberá visitar a Cobresal, en un partido clave por la lucha por la permanencia ne la Liga de Primera.