Chile no tiene días tranquilos en esta fecha FIFA. A toda la polémica alrededor de La Roja, ahora fue el propio entrenador de Canadá que reveló un feo hecho en los nacionales.

La selección dirigida por Nicolás Córdova solo suma problemas en Norteamérica. En la cancha perdieron con Canadá y Estados Unidos y fuera de ella, está toda la polémica por la salida de Marcelino Núñez tras tener diferencias con el entrenador y con Lucas Cepeda.

Otra polémica en Chile

Cuando finalizó el encuentro entre Chile y Canadá, se generó algunos conflictos entre jugadores de La Roja y sus rivales. Incluso, muchos acusaron a Iván Román de realizar insultos racistas ante Promise David, aunque desde el entorno del jugador de Colo Colo lo negaron.

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Claro que el problema ahora es que el propio entrenador de los canadienses, Jesse Marsch, rompió el silencio y reconoció que un grave hecho sucedió. De todos modos, el seleccionador del país con más lagos en el mundo prefirió mantener en reserva los detalles.

“Algo pasó. Todos internamente preferirían mantenerlo en el círculo cercano. Siempre nos apoyamos mutuamente en estos momentos”, explicó Marsch. De esta manera, los dirigidos por Nicolás Córdova vuelven a estar en el ojo del huracán.

Iván Román fue acusado de insultos racistas ante Canadá. Imagen: Photosport

“Me parece que el equipo se unifica en estos momentos y en realidad elige enfrentarlo manteniéndose fuerte internamente y asegurándose de que se defiendan unos a otros, y luego asegurándose de que siempre estén listos para competir y jugar al máximo nivel. Y sentimos que esa es a menudo la forma en que mostramos, ya sabes, la mejor forma de unificación“, cerró el DT de Canadá.

El próximo encuentro de Chile será ante México el martes 6 de octubre a las 23:30 horas. La Roja necesita una victoria para que de una vez por todas se vuelva a hablar de fútbol e intentar dejar de lado los problemas que han vivido en esta fecha FIFA.