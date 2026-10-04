Solo 9 minutos en cancha: Joaquín Montecinos sufre fuerte caída y obliga a su salida de Concepción

El delantero de los lilas tuvo que ser reemplazado por una lesión en su hombro derecho. Incluso Fernando Díaz tuvo que intervenir

Joaquín Montecinos tuvo un amargo regreso a Rancagua. El delantero no pudo terminar el partido ante O’Higgins por Copa Chile, y se retiró antes de lo imaginado por lesión. Lo que implicó un confuso momento hasta con Fernando Díaz.

El delantero comenzó en el banco de suplentes. Pero al minuto 43’, Nano Díaz decidió su ingreso a la cancha del Estadio El Teniente para lograr dar vuelta la llave.

ver también Joaquín Montecinos sufre dolorosa pérdida familiar: “Me partió el alma… Conexión de padre e hijo”

Sin embargo, la presencia del formado en La Serena duró mucho menos de lo imaginado. Esto porque en el inicio del complemento protagonizó un fuerte choque con Leandro Díaz.

Montecinos sacó la peor parte ya que cayó al suelo sobre su hombro derecho y de inmediato se pidió la asistencia médica. Pese a las muecas de dolor del jugador, pidió seguir en cancha.

Pero el cuerpo médico decidió su salida. Por lo que el delantero alcanzó a estar solo cinco minutos en cancha. Lo que no pasó desapercibido para los locales, a tal punto que la cuenta oficial de O’Higgins se dio el tiempo de informar la sustitución de su ex jugador.

Tweet placeholder

El altercado de Joaquín Montecinos: Fernando Díaz lo consoló

Tras ello, la imagen de TNT Sports mostró que Joaquín Montecinos se sacó hasta la camiseta para que lo vendaran para seguir jugando. “No pasa nada, vendame no más. Se me ha salido el hombro otras veces”, expresó el jugador.

Sin embargo, se decidió por su salida para evitar una lesión mayor. Lo que provocó el enojo del Joaco que se desquitó con unas botellas de agua antes de meterse al banco de suplentes.

Si hasta Fernando Díaz, que ya sufrió un episodio similar con Nelson Sepúlveda, ahora decidió dar el ejemplo y de inmediato se acercó a consolar a Montecinos. De forma paternal, lo abrazó y le explicó el motivo de su sustitución. Lo que calmó las aguas en la banca lila.