El silbante Juan Lara expuso el pésimo comportamiento de los fanáticos caturros en el duelo con Recoleta. Corren riesgo de un severo castigo.

En medio de la pelea por el título de la Primera B, donde Santiago Wanderers sufrió una dura derrota con Recoleta que la alejó a tres puntos del líder Cobreloa, una grave denuncia puede perjudicarlo con miras a los últimos cuatro duelos de la temporada.

Es que los hinchas caturros provocaron serios incidentes durante su paso por el Estadio Santa Laura, los cuales fueron denunciados por el árbitro de este encuentro, el mundialista Juan Lara Luco, y que puede acarrear un castigo a la institución.

Según el informe arbitral, “el inicio del segundo tiempo se retrasó tres minutos debido al lanzamiento de piedras y monedas desde el sector norte, donde estaba ubicada la parcialidad de Wanderers”, lo que obligó al llamado de atención en busca de calmar los ánimos y que se reiniciara el lance.

El problema es que, agrega Lara, “el encuentro debió detenerse entre los minutos 48 y 52 debido al lanzamiento reiterado de proyectiles desde la zona ocupada por la barra visitante”, y se detalla que “entre los objetos arrojados hubo numerosas piedras y monedas, además de un tubo de PVC y un fierro“.

La denuncia contra Wanderers que remece definición en Primera B

Este martes será el Tribunal de Disciplina de la ANFP quien defina los pasos a seguir tras el informe arbitral, que pueden ir desde la citación al club para explicar lo que ocurrió, con la opción que haya castigos en multa económica y aforo de público, o se archive y todo sigue normal.

Un tema no menor para Wanderers que en las últimas cuatro fechas de Primera B depende de sí mismo y que los dos primeros de la Tabla, tanto Cobreloa como San Luis de Quillota pierdan puntos. Por el momento, tiene asegurada su plaza en la Liguilla.

Los próximos dos duelos del Decano serán de local ante dos rivales que pelean por el descenso como Curicó Unido (10 de octubre, 15:00 horas) y el colista Rangers (16 de octubre, 18:00). Luego visita a Unión Española en Santa Laura y cierra el torneo recibiendo a Deportes Copiapó en Valparaíso.

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En síntesis