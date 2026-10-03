El cuadro caturro sumó su tercera derrota al hilo tras perder por 2-1 en el Estadio Santa Laura. Con esto se quedó con 44 puntos en el segundo lugar, con serio peligro de que Cobreloa se le escape y que más encima San Luis lo pase.

Santiago Wanderers no puede salir de su mala racha y ahora cayó por 2-1 en su visita a Deportes Recoleta. En uno de los partidos importantes de esta fecha pendiente de la fecha 16 de la Primera B el equipo de Francisco Palladino simplemente no pudo en el Estadio Santa Laura y terminó sufriendo una derrota que golpea duro a sus aspiraciones de ascender de manera directa.

Con goles de Carlos González (15’) y de Germán Estigarribia (45’) el cuadro textilero controló de buena manera el primer tiempo ante un rival que nunca pudo encontrar su mejor versión en Independencia.

La segunda mitad cambió bastante, con un Wanderers que tuvo las mejores chanches y que pudo llegar al descuento mediante Cristóbal Ponce a los 54’. Pese a ese gol y a las buenas oportunidades que se generó, el tanto del empate nunca pudo llegar para los caturros.

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Con esta derrota, la tercera al hilo luego de caer ante Temuco y Cobreloa, Wanderers se quedó estancado con 44 puntos en el segundo lugar, con bastante peligro de que los loínos se les escapen en la cima y que más encima San Luis lo pase en la tabla de posiciones.

Por su parte los dirigidos por Francisco Arrué escalaron a la quinta posición con 41 unidades, afianzándose con esto en los puesto de liguilla por el segundo ascenso en este torneo de Primera B 2026.

Así quedó la tabla de la Primera B 2026:

El próximo partido de Deportes Recoleta

Los textileros enfrentarán a Magallanes el sábado 10 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Leonel Sánchez Lineros. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Primera B.

El próximo partido de Santiago Wanderers

Por su parte los caturros volverán a la acción ante Curicó Unido el sábado 10 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

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Programación de la fecha 16 de la Primera B 2026

Sábado 3 de octubre

12:30 – Magallanes 1-0 Curicó Unido

15:00 – Deportes Copiapó 3-0 Deportes Puerto Montt

15:00 – Deportes Recoleta 2-1 Santiago Wanderers

17:30 – Deportes Temuco vs. Cobreloa

20:00 – Santa Cruz vs. San Marcos de Arica

Domingo 4 de octubre