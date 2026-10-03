La Academia encendió los fuegos de la fecha 16 pendiente de la Primera B venciendo por la mínima a Curicó Unido en San Bernardo. Con esto, llegó a 43 puntos y se quedó a solo uno de San Luis y Wanderers, además de a dos de distancia del líder Cobreloa.

La parte alta de la Primera B está más encendida que nunca con varios equipos luchando por el liderato que da el ascenso directo. Uno de ellos es Magallanes, elenco que encendió los fuegos de esta fecha 16 pendiente del torneo con un 1-0 sobre Curicó Unido en San Bernardo.

Con un solitario gol de Cristóbal Jorquera a los 66’ desde el punto penal la Academia sumó tres punto de oro que lo meten de lleno en la pelea por ese único boleto de ascenso a nuestro fútbol de honor.

Tras esta victoria el cuadro dirigido por Miguel Ponce llegó a 43 puntos para asegurarse el cuarto puesto por una fecha más. Por ahora está a solo una unidad de distancia de Santiago Wanderers y San Luis de Quillota, mientras que quedó a dos del líder Cobreloa y ese boleto a la Primera División.

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La otra cara de la moneda la vive Curicó Unido luego de esta derrota. El equipo de Damián Múñoz se quedó con 24 puntos en el puesto 13°, todavía muy comprometido en la pelea por no bajar a la Segunda División Profesional.

Así quedó la tabla de la Primera B 2026:

El próximo partido de Magallanes

La Academia volverá a la acción ante Deportes Recoleta el sábado 10 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Leonel Sánchez Lineros. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga Ascenso 2026.

La Academia quiere meterse en la pelea por el ascenso directo en la Primara B. | Foto: Magallanes.

El próximo partido de Curicó Unido

Por su parte los curicanos visitarán a Santiago Wanderers el sábado 10 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

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Programación de la fecha 16 de la Primera B 2026

Sábado 3 de octubre

12:30 – Magallanes 1-0 Curicó Unido

15:00 – Deportes Copiapó vs. Deportes Puerto Montt

15:00 – Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers

17:30 – Deportes Temuco vs. Cobreloa

20:00 – Santa Cruz vs. San Marcos de Arica

Domingo 4 de octubre