Le dicen Picotón, surgió en las inferiores de los Cruzados, es el segundo máximo anotador de los Pumas en 2026 y le dejó varios recados al Romántico Viajero para el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile.

Deportes Antofagasta sabe que superar a la U de Chile en los cuartos de final no será una misión para nada sencilla. Pero de todas maneras pretende exigir al máximo al equipo dirigido por Fernando Gago, que accedió a la ronda de ocho mejores tras eliminar a Everton de Viña del Mar.

Por su parte, los Pumas dejaron en el camino con mucha contundencia a Deportes Iquique. Y en la Primera B, el cuadro adiestrado por Luis Marcoleta derrotó en casa a Rangers de Talca en el estadio Regional Calvo y Bascuñán. Sí, el mismo recinto donde recibirán al Bulla.

En ese contexto, Josepablo Monreal habló en conferencia de prensa sobre la trascendencia de este cotejo. “Siempre es lindo jugar contra el segundo equipo más grande de Chile. Lo estamos preparando de la mejor manera”, afirmó el espigado centrodelantero apodado Picotón. Aunque no especificó cuál le parecía el primero.

“Tuvimos pocos días después del partido por el torneo nacional ante Rangers, pero ahora estamos enfocados 100 por ciento en el partido con la U”, añadió Monreal, quien se formó futbolísticamente en la Universidad Católica. Aunque nunca debutó en los Cruzados.

Eso sí, Monreal destacó las aptitudes del cuadro azul. “Es un rival complicado, viene siendo de los mejores equipos en la primera división. Hace muchos goles, tiene buenos delanteros y buen equipo en general. Va a ser un partido muy complicado”, aseguró el exjugador de Cobreloa, Curicó Unido y Unión San Felipe, entre otros.

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Monreal confía en Antofagasta para complicar a la U de Chile: “Varios jugadores nuestros convierten goles”

Una gran fortaleza de Deportes Antofagasta que Josepablo Monreal quiere demostrar ante la U de Chile es la capacidad de llegar al arco rival. En los Pumas, el venezolano Brayan Hurtado es el principal goleador, mientras que Picotón lo escolta.

“Somos uno de los equipos más goleadores del torneo de Primera B. Varios jugadores son los que convierten: Hurtado, (Matías) Gallegos, (José) Bandez, yo. Los volantes también están llegando al gol”, manifestó el atacante, quien es hermano del defensor Diego Monreal.

Agregó que “nos generamos muchas ocasiones. Somos un equipo de temer en ese sentido”. Eso sí, quedó descartado de este desafío el mediocampista Sebastián Leyton, quien sufrió una fractura triple en el pómulo tras un fuerte choque en el duelo ante los Piducanos.

Sobre el apoyo popular, que apunta a tener 10 mil espectadores en el estadio, Monreal también habló. “Feliz de que vengan. Ojalá que se sigan después del partido de la U también, que sigan viniendo al torneo. Nosotros felices de que nos acompañe más gente”, sentenció el Picotón, quien tiene ganas de engrosar su registro anotador de 2026.

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¿Cuándo juega Deportes Antofagasta vs U de Chile?

Deportes Antofagasta será local ante U de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. El pitazo inicial está pactado para el miércoles 7 de octubre a contar de las 19 horas.

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Antofagasta vs Rangers

Así va Deportes Antofagasta en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Antofagasta se ubica en el 5° lugar de la tabla de posiciones en la Primera B 2026: suma 41 puntos en 26 partidos y está expectante al desenlace en la división de plata.