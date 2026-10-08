En el cuadro español aseguran que se toman con calma la renovación del DT, pero en el plantel quieren que siga en el cargo.

Manuel Pellegrini es el eterno candidato a la banca de la selección chilena, que está buscando entrenador de cara al proceso del Mundial 2030.

El Ingeniero tiene contrato vigente con Real Betis hasta el final de la presente temporada, y el gerente deportivo del elenco español, Manuel Fajardo, señaló que no se apuran en renovar el vínculo del chileno.

“Al igual que Manuel, también jugadores importantes de la entidad finalizan contrato en 2027 y ahora mismo el foco no está puesto en esas situaciones“, señaló el Doctor Fajardo.

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Los “cabrones” de Betis piden la renovación de Manuel Pellegrini

El sentir de los líderes del camarín de Betis es muy diferente a las declaraciones oficiales del club, de hecho, en Estadio Deportivo hicieron un recopilatorio con frases de los históricos del club pidiendo que Pellegrini renueve su contrato.

“Creo que no se entiende un Betis ahora mismo sin Pellegrini. Tiene un bagaje muy importante en los 6 años que lleva en el club, clasificando a Europa cada año y no se entiende el crecimiento de este Betis sin la mano de Pellegrini”, dijo Isco sobre el estratega nacional.

El volante Pablo Fornals también lo alabó: “no sé si Manuel necesita hacer algo más para el Betis, porque lleva seis años seguidos metiendo al club en Europa, ha ganado una Copa del Rey, nos llevó una final de la Conference League y aunque saliéramos de forma traumática llegamos a instancias en la Europa League a la que el club no llegó antes”.

Manuel Pellegrini es apoyado por los líderes de Betis. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

“Ahora nos ha levado a la Champions por segunda vez en la historia del club… ¡Qué más hay que pedirle! Está claro que siempre se puede exigir más y que cuanto más consigues, más se exige, pero la realidad es que creo que tampoco se le puede exigir mucho más a Manuel porque los números y todo está ahí”, añadió Fornals.

Lo claro, es que en la cúpula de Real Betis no quieren hablar de renovaciones, y mientras tanto la selección chilena se sigue ilusionando con contar de alguna vez por todas con Manuel Pellegrini.

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¿Cuándo juega Real Betis vs Osasuna por la octava fecha de La Liga?

El partido entre Real Betis y Osasuna, válido por la octava fecha de La Liga, se jugará este domingo 11 de octubre, a partir de las 13:30 horas de Chile, en el estadio La Cartuja de Sevilla.