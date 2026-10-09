Sorpresiva inclusión de un talento nacional de 19 años, el cual ya conoce España y desde las fuerzas básicas buscará llegar al plantel de honor del Ingeniero.

El Real Betis de España sigue creciendo a nivel nacional y europeo de la mano de Manuel Pellegrini, lo que le abrió las puertas a otro chileno. Buscando alcanzar un lugar en el primer equipo, José Domingo Bossé se sumó a la institución.

“Empecé a jugar desde los cinco años en un equipo de mi pueblo y no he parado de jugar. Esta experiencia va a ser muy bonita, vengo a aprender muchas cosas nuevas“, dijo en su presentación en el Real Betis Academy.

En dicho equipo que funciona como filial del plantel que dirige el Ingeniero, el joven extremo de 19 años buscará dar el salto y quemar etapas para jugar en las grandes ligas. Fue presentado como estrella mediante un video en España.

Ya tiene experiencia en España y va por todo en el Betis

José Domingo Bossé , joven talento chileno, es nuevo jugador del Real Betis Academy, buscando llegar al primer equipo de Manuel Pellegrini. El atacante nacional la tiene clara y a sus 19 años dice que ya tiene experiencia en Europa.

“Tampoco es primera vez que vengo aquí a España a jugar, es como tercera vez y sé cómo es el fútbol. La intensidad es fuerte y ojalá venga a aportar todo lo posible a mi equipo, muchos goles y muchas asistencias“, explicó.

El extremo tiene pasos en Chile por clubes como Deportes Santa Cruz, Universidad Católica, Santiago Morning y Santiago City. En su nuevo equipo jugará la Tercera División Andaluza.

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Además, también podrá tener minutos en el Real Betis C, equipo que compite en la Tercera Federación. Todo eso, buscando el gran objetivo de saltar al primer equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Así lo presentaron: