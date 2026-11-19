La Liga Promoción entra en su recta final pues terminará el 20 de diciembre. Muchos ex futbolistas participan activamente en esta actividad.

La Liga Promoción 2026 entra en su recta final y la expectación ya se hace sentir. Con su gran cierre planificado para el 20 de diciembre, el entusiasmo es palpable entre padres, apoderados y los propios jugadores.

También aquellos entrenadores que están haciendo sus primeras armas en la dirección técnica ya planifican los últimos detalles para asegurar un gran término de año competitivo.

Sin embargo, más allá de la emoción natural que genera el desenlace del torneo, esta liga ha consolidado un fenómeno muy particular en sus bancas.

Cada año, la competencia comienza a nutrirse con la presencia de directores y estrategas que, en su momento, tuvieron una destacada y reconocida participación como futbolistas profesionales en el medio nacional.

Castañeda y Roco están en la Liga Promoción

Los ejemplos de ex futbolistas en la Liga Promoción

Los ejemplos de esta exitosa transición de la cancha profesional al fútbol formativo son variados y de gran perfil. Entre ellos destaca la labor de Mauricio Illescas, quien hoy ejerce como director de la Juventus Academy. A él se suma el caso de Jhon Armijo, actual director técnico de Unión La Calera, quien previamente aportó toda su visión y trabajo formativo en Sport Madrid.

Otro proyecto que resalta por su ambición es el liderado por Sebastián Roco. El ex zaguero dirige la academia que lleva su mismo nombre y ha logrado marcar una diferencia notable en la proyección de sus talentos.

Gracias a su gestión, la academia de Roco ha generado oportunidades invaluables para los jóvenes, concretando a la fecha más de tres viajes a Europa.

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La lista de figuras ilustres repartidas por las distintas canchas del certamen es extensa y llena de historia. Andrés Muñoz, ex seleccionado nacional Sub 20 durante la década de los noventa, es el actual encargado de fútbol de Pudahuel.

Por su parte, Patricio Jerez, recordado ex lateral de Colo Colo y Deportes Antofagasta, lidera su propia academia en Las Vizcachas, mientras que en el proyecto Chiki Crack destacan los nombres del histórico Cristián Castañeda y Luis Valenzuela.

Cada día son más los ex jugadores profesionales que deciden volcarse al trabajo con menores para transmitir sus ricas experiencias deportivas. Gracias a la incorporación de estos históricos en las bancas, la Liga Promoción no solo crece en popularidad y prestigio en cada edición, sino que cumple con el vital propósito de elevar día a día el nivel del fútbol formativo.