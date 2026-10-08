“Quiero que el hincha…”: La curiosa reflexión de Gustavo Álvarez ante rumores que lo acercan a la Roja

El adiestrador de la Liga Deportiva de Quito indicó que en su presente no aparece la selección. Pero tampoco se bajó de la lista de candidatos.

La selección chilena terminó la fecha FIFA con un rejuvenecedor triunfo. La roja dirigida por Nicolás Córdova superó por 2-0 a México y logró su primera victoria en la gira por Norteamérica.

Pero más allá de la buena presentación del elenco nacional, se acelera la búsqueda de un nuevo entrenador. Para noviembre ya hay una nueva fecha de amistosos, y todo apunta que Córdova será el que guíe el equipo nuevamente.

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Pero en Quilín 5635 el objetivo es encontrar al adiestrador para asumir de forma definitiva en la Roja. Lo que se podría determinar el próximo mes cuando se vote entre las listas de Jorge Uauy y Jorge Yunge.

Entre los nombres asoman Gustavo Quinteros, Juan Pablo Vojvoda, y hasta asoma Gustavo Álvarez. Este último tiene una particularidad que marca diferencias ya que es el que más consenso reúne tras su paso por Universidad de Chile.

Pese a las complicaciones que enfrentó Azul Azul, el adiestrador sacó adelante la tarea y ganó la Copa Chile y también metió semifinales de Copa Sudamericana.

La reflexión de Gustavo Álvarez sobre su futuro: ¿Se baja de la selección?

Ante esto, los rumores se esparcieron rápidamente y Gustavo Álvarez recibió este jueves que desde la selección chilena hay interés de contar con sus servicios.

“Quiero hacer un pedido ya que quiero tocar este tema con mucha seriedad y responsabilidad”, lanzó de entrada el adiestrador en conferencia de prensa.

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“Estoy en Liga, y en presente y futuro. No solo trabajo en el día a día, y el partido con Barcelona. Además voy teniendo conversaciones con la dirigencia. El entrenador no solo tiene que mirar el hoy, y yo estoy dispuesto a eso”, recalcó Álvarez.

Fiel a su estilo, el adiestrador evitó la polémica. Tal como lo hizo en Universidad de Chile, no negó acercamientos ni conversaciones con la Roja. Pero enfatizó que de momento, su cabeza solo está en el próximo partido de este domingo 11 de octubre cuando la Liga Deportiva Universitaria de Quito reciba al Barcelona de Guayaquil.

“No quiero que se manosee la situación, no quiero que se manosee mi nombre. El hincha es muy sensible a eso. Yo quiero que el hincha sepa que pienso en el hoy y en el mañana en Liga”, sentenció el oriundo de Lomas de Zamora.

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Por lo que ahora hay que esperar al 19 de noviembre para conocer la lista ganadora, y cuál será el candidato por el que harán fuerzas para contratarlo.