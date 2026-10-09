El entrenador argentino fue consultado sobre los rumores que lo vinculan a la Selección, que busca cuerpo técnico.

El proceso del entrenador Nicolás Córdova al mano de la selección chilena está llegando a su final, porque su interinato se acaba cuando asuma el nuevo directorio de la ANFP, que debe elegir a un nuevo DT para la Roja.

El 19 de noviembre se realizarán las elecciones de presidente del fútbol chileno, con Jorge Uauy y Jorge Yunge como candidatos. El vencedor asume el cargo en enero y tiene que escoger al nuevo entrenador del equipo nacional, en conjunto con el gerente de selecciones, Felipe Correa.

La danza de candidatos empezó y uno de los nombres que aparece como opción para la Roja es Nicolás Larcamón, con pasos en el país por Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

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Nicolás Larcamón habla de la selección chilena

El argentino actualmente está dirigiendo en Sporting de Gijón, de la segunda división española, luego de sus pasos por Cruzeiro en Brasil, más las experiencias en Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul en México.

Larcamón fue consultado directamente por las noticias que vienen desde Chile, pero evadió la opción y señaló que se encuentra contento con su trabajo en el elenco asturiano.

Nicolás Larcamón habló de la Roja. (Photo by Rodrigo Oropeza/Getty Images)

“Estoy cien por ciento comprometido con el club. Estoy muy feliz de estar aquí y orgulloso de lo que venimos construyendo“, dijo Nicolás Larcamón sobre los rumores que lo vinculan con la Roja.

Luego, recordó su estadía en el país entre 2017 y 2020, la cual calificó de positiva: “mi paso por el fútbol chileno fue muy bueno, pero fue hace muchos años“.

Nicolás Larcamón es uno de los entrenadores que aparece en el radar de la selección chilena, junto a Gustavo Quinteros, Gustavo Álvarez y Manuel Pellegrini.