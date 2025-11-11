Pocos saben que el actual entrenador de San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco clubes grandes de Argentina, tuvo un paso por Chile. Fue desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018, cuando fue el director técnico de un equipo de la Primera B.

Las referencias son para Damián Ayude, quien tuvo una aventura como DT de Unión San Felipe. Antes de eso, en el Deportivo Anzoátegui, había sido ayudante de Nicolás Larcamón, quien en Chile dirigió a Deportes Antofagasta, Curicó Unido y Huachipato.

Al tiempo, también fue escudero de Larcamón en el León de México. Pues bien, hoy en día, Ayude pasa un expectante momento en el Ciclón. Por el momento, su equipo tiene asegurado un boleto en la instancia siguiente. Y en una entrevista con TyC Sports, el estratego de 43 años revivió su aventura en el fútbol chileno.

Damián Ayude en su paso como entrenador de Unión San Felipe.

Fue ante una consulta de Gastón Recondo, quien quiso saber si en algún momento había pensado en abandonar el sueño de ser DT. “No precisamente ahora. Estoy teniendo más reconocimiento público en este semestre, hace más de 20 años que vengo trabajando”, respondió Damián Ayude.

Damián Ayude en el staff de Larcamón en el León de México. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Y sacó a colación su paso por el valle del Aconcagua. “En el medio de un proceso exitoso en Chile tuve que manejar un Uber y de ahí, fui a la selección de Argentina. Pasan cosas muy locas”, dijo Ayude. Se refería a la chance que tuvo de ser ayudante de Fernando Batista en la selección Sub 20 y Sub 23 de la Albiceleste.

Esto fue de la mano de Fernando Batista, quien lo tuvo como ayudante. El Bocha separó su camino de Ayude en Venezuela, donde el ex San Felipe duró apenas seis meses como entrenador de la Vinotinto Sub 17. Fue para sumarse al staff de Larcamón en la Fiera. Fueron campeones del Preolímpico Sub 23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente se llevaron a cabo el año siguiente por la pandemia del coronavirus.

Damián Ayude, el DT de San Lorenzo que se hizo más fuerte en Chile

El entrenador de San Lorenzo pasó varios años desde que estuvo en Chile, donde fue destituido inesperadamente. Al menos para él, quien sentía que llevaba a cabo un proceso exitoso. Pero la temporada 2018 comenzó con apenas un punto de 12 posibles para el Uní-Uní. Por eso lo echaron.

“Si eso te agarra con la guardia baja, te hacen pensar un montón de cosas. Es lo que nos gusta, para esto nos preparamos. Y en definitiva todos los días lo elijo. No me veo sin la pelota al lado, esa es la realidad”, explicó Damián Ayude, siempre en la charla con TyC Sports.

Damián Ayude junto a Carlos Sánchez, el gerente deportivo de San Lorenzo.

Así las cosas, los Gauchos de Boedo deben cerrar la fase regular liguera trasandina: será como visitante frente a Sarmiento de Junín, que cuenta en su plantilla con el chileno Iván Morales. Aquel partido se disputará el 15 de noviembre a las 19:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va San Lorenzo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Por el momento, San Lorenzo de Almagro estaría clasificando a la siguiente fase de la Liga Profesional de Argentina.

