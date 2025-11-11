Se formó en la U, jugó en México y ahora se despide de la Primera B: “Fueron muchos momentos”

La Primera B comienza su recta final para definir el último ascenso. Tras la resolución del TAS, ya se conocen los equipos y llaves que disputarán la Liguilla.

Sin embargo, el resto de equipos que no lograron meterse en dicha zona empiezan a rearmarse ya para el 2026. Así es el caso de Curicó Unido que tras quedar ubicado en el puesto 13ª debe hacer una importante limpieza de su plantel.

Lo que trajo consigo la primera gran salida. A través de sus redes sociales Yerko Leiva confirmó que no seguirá en la institución y dio por finalizada su etapa en el cuadro de Los Torteros.

“Después de 4 años, llega el momento de despedirme de Curicó Unido”, comenzó el mensaje del formado en Universidad de Chile. “Gracias a todos los que formaron parte en estos años a toda la gente que trabaja para el club y sus hinchas. Fueron muchos momentos, con altos y bajos pero siempre tratando de dar lo mejor”, agregó emocionado el volante.

Leiva que jugó en el Necaxa de México, y además tuvo pasos por Calera, y O’Higgins, y hasta fue nominado en la Roja, ahora deberá buscar nuevos rumbos. Por lo que con 27 años y con 182 partidos oficiales junto a 17 goles, se transforma en una carta más que interesante en el próximo mercado de pases que se avecina en Chile.

¿Cuándo comienza la Liguilla de la Primera B?

Según indican desde la ANFP, la Liguilla de la Primera B comienza el 18 de noviembre con la ida de cuartos de final entre Concepción y Antofagasta en el Ester Roa a las 18:00 horas. Ese mismo día, a las 20:30 horas será el turno de Rangers ante San Marcos de Arica en el Bicentenario Iván Azocar.

La revancha será el domingo 23 del mismo mes. Ambos encuentros serán a las 12:00 horas entre Antofagasta y Concepción en el Calvo y Bascuñán, y por su parte San Marcos que recibe a Rangers en el Carlos Dittborn.