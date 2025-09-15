Para llegar al primer equipo de la U de Chile, Yerko Leiva tuvo que hacer muchos sacrificios. Qué duda cabe, el fútbol profesional es un premio a un largo recorrido que muchos jugadores y jugadores hacen durante la infancia y la adolescencia. Cada uno con su historia.

Y el caso de Leiva cuenta varios esfuerzos gigantes con el objetivo puesto en un solo lugar: el partido temprano en las inferiores del Romántico Viajero. En enero de 2016, el puentealtino debutó en el primer equipo de la U. Tenía 18 años y era una de las promesas del semillero en el club.

Había saltado varias vallas aquel entonces. “Mi papá era conserje y tenía un poco más de flexibilidad para acompañarme a entrenar. Le tocaban turnos. A veces salía en la mañana, apenas llegaba me iba a buscar. Tengo varias anécdotas. Como estábamos en Puente Alto, no teníamos auto“, introdujo en el programa Te Quiero Ver de TNT Sports.

Yerko Leiva celebra uno de los seis goles que marcó en Universidad de Chile. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Los partidos que eran muy lejos, contra Unión Española en Lampa o la Católica en San Carlos de Apoquindo. Lejos. Estaba citado a las 8 o 9 de la mañana. No daba el tiempo. Ahí me iba al trabajo con él. Ordenaba mi bolsito, tomábamos once y partía a su trabajo”, le contó al periodista Javier Parra en dicha entrevista.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Una historia que recuerda con mucho cariño. “Iba ahí de asistente de conserje. Por suerte era un edificio de oficinas no más. Él me llevaba un colchón y un saco de dormir”, describió Yerko Leiva, quien hoy en día milita en Curicó Unido. Los albirrojos viven un complicado presente y son penúltimos en la Liga de Ascenso.

ver también La U tiene revancha: vence a Colo Colo y es campeón de la Supercopa de Chile

Yerko Leiva recuerda los sacrificios para llegar al plantel estelar de la U de Chile

Cuando mire hacia atrás, Yerko Leiva puede tener la satisfacción de que superó todas las etapas en las inferiores de la U de Chile, donde superó la cincuentena de partidos. “Dormía en el piso y me levantaba a jugar”, dijo el jugador, quien también tuvo un paso por O’Higgins de Rancagua a préstamo.

Este año, Yerko Leiva y Curicó Unido enfrentaron al Audax Italiano en la Copa Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Mi papá pasaba prácticamente de largo la noche. No dormía hasta llegar a la casa al otro día”, manifestó Leiva, quien tuvo una controvertida salida de Universidad de Chile. Algo que también recordó en esta conversación donde repasó su trayectoria, que también contabiliza un paso por el Necaxa de México.

Leiva planteó que “en ese momento no llegamos a un acuerdo con la U por diferentes tipos de cosas. Pero obviamente me hubiera gustado seguir en el club”, aunque graficó que tiene ganas de una revancha en el Centro Deportivo Azul.

Yerko Leiva ante Stefano Magnasco en un Clásico Universitario. (Ramon Monroy/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Consciente, eso sí, de varias cosas que antes no. “Si se da volver a la U sería muy lindo. Sé que para llegar ahí tengo que estar en mi mejor nivel. Eso debo demostrarlo fin de semana a fin de semana, en Curicó, en otro lado o dónde sea. Va netamente en el rendimiento, eso te abre puertas”, apuntó Leiva.

“Cada día trabajo para eso. Estoy mucho más maduro. También adapté cosas que antes quizá no las hacía. En el día a día también trato de rendir al máximo”, cerró el volante de corte muy técnico que suma 21 partidos jugados en la Liga de Ascenso, donde marcó un gol y regaló tres asistencias.

Tweet placeholder

Publicidad