Las próximas horas serán clave para el nuevo vínculo de Vidal en Colo Colo: ¿se acercan las partes en el Monumental?

Luego de levantar la estrella 35 con la camiseta de Colo Colo, la preocupación de los hinchas está con el futuro de Arturo Vidal, quien termina contrato y todavía no se habla de una renovación.

Un tema que está latente, pensando en la conformación del plantel para 2027, donde afrontarán la fase de grupo en la Copa Libertadores, con el King a la cabeza.

Por lo mismo el jugador entrega las claves de lo que se viene en los próximos días: “Tengo contrato hasta diciembre. Ya desde la siguiente semana, con el pasar de los días, va a haber un acercamiento y veremos qué es lo mejor para todos”.

Arturo Vidal celebró en Colo Colo: ¿Fue el último partido? Diego Martin/Photosport

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Vidal a lo Tommy Rey: quiere un año más

Fue en el react de Mega donde Arturo Vidal entregó detalles de su continuidad en Colo Colo, dejando en claro que tiene ganas de seguir jugando y estirar su carrera.

“Yo quiero seguir jugando, todavía tengo las ganas de seguir un año más, porque me siento bien“, explicó en King, disipando dudas de su continuidad en el fútbol.

“Ahí veremos lo que viene, estoy muy feliz por lo que se hizo, también por el cariño que he recibido después de haber sido campeón. Los mensajes de la gente me llegan con mucha ilusión por lo que viene para adelante”, finalizó.