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Universidad de Chile

Hernán Caputto habla de la opción de un retorno a U de Chile: “El tiempo pone todo en su lugar”

El técnico recordó su bullado paso por los azules, donde ahora con más experiencia lo ponen en un camino de retorno.

Por Cristián Fajardo C.

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Caputto recordó su pasó por la U: ¿Buscará una revancha?
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTCaputto recordó su pasó por la U: ¿Buscará una revancha?

El título de Coquimbo Unido en la Copa de La Liga volvió a alzar la figura del técnico Hernán Caputto y su trabajo, quien se ha encaminado como uno e los mejores entrenadores del país.

Por lo mismo, en las celebraciones el ex portero tuvo tiempo para conversar con TNT Sports, en un programa especial por el título de los Piratas, donde le recordaron un paso que tuvo de todo.

Esto porque volvieron a salir detalle de su paso por Universidad de Chile, desde julio de 2019, que marcó el inicio de su carrera como entrenador con una pregunta: ¿Volvería a los azules?

Hernán Caputto y su paso por la U en 2019 – 2020. Foto: Martin Thomas/Photosport

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La curiosa celebración del plantel de Coquimbo sobre Hernán Caputto: afectó al panel de TNT Sports

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Caputto habla de un regreso a U de Chile

Fue el propio Hernán Caputto quien respondió la interrogante, luego de que le recodaron su paso por Universidad de Chile, donde inició como salvador, pero luego salió por la puerta de atrás.

El tiempo pone todo en su lugar. En algún momento si se da… Pero disfruté en su momento”, explicó el técnico que celebró un nuevo técnico con Coquimbo Unido.

En ese sentido, el consagrado destacó que, pese a todo lo que vivió en los azules, “ser jugador y entrenador fue muy lindo. Universidad de Chile es un club que quiero muchísimo”.

Fue Johnny Herrera, quien estaba como comentarista, quien le puso el toque de humor al momento: “Ahora somos amigos”.

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