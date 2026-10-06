El ex defensor de la selección chilena apunta al argentino, quien actualmente se encuentra en Liga de Quito.

Se está terminando de a poco el proceso métrico de la selección chilena, ya que solamente restan tres partidos (supuestamente) para que Nicolás Córdova deje su cargo de DT interino de la adulta.

La Roja jugará este martes ante México en Los Ángeles; mientras que para la fecha FIFA de noviembre están pactados dos amistosos ante Colombia, y tras ellos el jefe de las selecciones juveniles volverá a su puesto original.

El 19 de noviembre se realizarán las elecciones para el nuevo directorio de la ANFP, y los ganadores, junto al gerente de selecciones, Felipe Correa, deben elegir al staff técnico que dirija a Chile para el proceso del Mundial 2030.

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Marcos González apuesta por Gustavo Álvarez para la Roja

El gran sueño de la mayoría de los hinchas chilenos es que el nuevo DT de la Selección sea Manuel Pellegrini, pero como aquello se ve muy complicado, los expertos apuestas por otras alternativas.

El ex defensor de la Roja y actual comentarista Marcos González, conversó con RedGol y lanzó a su candidato para la cabina técnica nacional: Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez actualmente está en Liga de Quito. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

“Me gusta la forma de jugar de los equipos de Gustavo Álvarez, porque es parecido a lo que hacían en Chile otros técnicos como Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. La daría continuidad a ese estilo ofensivo. Se parece mucho”, dijo sobre el actual técnico de Liga de Quito.

“Yo apostaría por Gustavo Álvarez. Conoce a los futbolistas chilenos, sé como juegan sus equipos, le gusta ir para adelante y tanto en Huachipato como en la U le fue bien”, agregó el Lobo del Aire.

Gustavo Álvarez es uno de los candidatos a la selección chileno, pero no es el único, ya que también se han mencionado los nombres de Nicolás Larcamón, Julen Lopetegui y Juan Pablo Vojvoda.

En síntesis

Nicolás Córdova dejará el interinato de Chile tras dirigir contra México y Colombia.

dejará el interinato de Chile tras dirigir contra México y Colombia. Las elecciones de la ANFP se realizarán el próximo 19 de noviembre de 2026.

se realizarán el próximo 19 de noviembre de 2026. Marcos González propuso al DT Gustavo Álvarez para dirigir a la selección chilena.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.