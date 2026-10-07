Tras suspensión de Colo Colo vs Puerto Montt: Las “cinco” positivas noticias que recibe Fernando Ortiz

El “Tano” da vuelta la página y ahora se enfoca en la Liga de Primera, donde recupera a todos los seleccionados.

Colo Colo da vuelta la página tras la suspensión de la llave por Copa Chile. El encuentro que comenzó ante Puerto Montt en el Estadio Monumental, tuvo que ser suspendido por la inclemencia de las lluvias. Lo que molestó a Fernando Ortiz quien desde un principio reclamó que no estaban las condiciones para saltar a la cancha.

Lamentablemente para las pretensiones del “Tano”, el encuentro del martes se jugó la primera etapa y Javier Correa anotó el único tanto. Ahora se informó que la revancha ante Puerto Montt se disputará recién el 20 de octubre.

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Pero, como dice el dicho después de una mala siempre viene una buena. Y ahora la positiva se quintuplicó. Esto porque terminó la fecha FIFA y Ortiz recupera a sus cinco seleccionados.

Colo Colo fue el equipo que más aportó a la Roja dirigida por Nicolás Córdova. Y esto se evidenció dentro de la cancha. Jonathan Villagra fue el que más minutos sumó en representación de los albos con 238 minutos. Luego le sigue Diego Ulloa con 198’, Iván Román con 180’, Víctor Felipe Méndez con 115’ y cierra Leandro Hernández con solo 32 minutos.

Según reporta Dale Albo, este jueves ya estarán en el país y a disposición de la dirección técnica. Por lo que se evaluará su condición y su respuesta en los entrenamientos para el encuentro que se avecina por la Liga de Primera.

De momento se indica que ninguno llega lastimado tras los duelos ante Canadá, Estados Unidos y México. Por lo que todo apunta a que retomarían su puesto en el equipo estelar. Especialmente para este spring de cierre de temporada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El fixture de Colo Colo indica que este domingo 11 de octubre visita a Coquimbo Unido por la Liga de Primera. El partido se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Recinto en el que no sabe de victorias desde 2022.

Tras ello, vendrá el 20 de octubre los 45 minutos que faltan de la llave de cuartos de final de Copa chile. Luego el mes lo termina el 25 visitando a Palestino. Lo que, en el mejor de los casos, podría hasta permitir la conquista del anhelado campeonato local.