“Nunca jugó bien”: Multicampeón y capitán de Colo Colo explica con peras y manzanas porqué no debe seguir Claudio Aquino

El volante trasandino ha perdido el puesto por las lesiones y recalcan que pasó sin pena ni gloria por el Estadio Monumental

Colo Colo busca el doblete en el 2026. El Cacique de la mano de Fernando Ortiz apunta a ganar la Liga de Primera y la Copa Chile para cerrar la temporada de la mejor manera.

Sin embargo, esto también implica el inicio de las renovaciones de cara a la próxima temporada, donde todo indica que tendrá competencias internacionales. Pero hay uno de los más “experimentados” que tiene un pie afuera el Estadio Monumental. Este es el caso de Claudio Aquino que ha sido el gran ausente en los últimos partidos de los albos.

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El volante trasandino ha sufrido con las lesiones y esto se ha reflejado en la segunda parte de este 2026. Es que a principio de año comenzó como titular y pieza clave en el equipo del “Tano”.

Pero la sobrecarga y tenosinovitis en su rodilla izquierda le han pasado la cuenta. A tal punto que su último partido fue ante Calera el pasado 9 de agosto y donde solo pudo sumar cuatro minutos dentro de la cancha.

Por lo mismo, un histórico de Colo Colo que ganó seis títulos y fue portador de la cinta de capitán varias temporadas, decidió abordar la situación del volante.

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Arturo Sanhueza lapidario con Claudio Aquino: “Nunca jugó bien”

En está ocasión fue Arturo Sanhueza el que alzó la voz sobre el caso del argentino y analizó su futuro sin ningún tipo de filtro.

“Aquino no puede continuar. Vélez es un equipo importante, pero no tiene la presión de Boca, River o Rosario Central, que luchan por el título. Jugó bien ahí, pero acá debes salir campeón siempre, al segundo partido que no ganas hay crisis total”, expresó en Sabes Deportes.

Las lesiones le han pasado la cuenta a Aquino y su continuidad está en duda

Incluso Sanhueza puso en duda el real aporte de Claudio Aquino en Colo Colo y enfatizó que solo se quedó con el cartel de promesa. “No pudo jugar, no jugó nunca bien. A lo más filtró un par de pases, algunas jugadas, pero siempre volvía caminando. Nunca critiqué a los futbolistas, pero cada vez que veía un partido me costaba verlo cuando Colo Colo no tenía el balón.”, expresó.

Además apuntó a la falta de actitud que tuvo tanto con Jorge Almirón como Fernando Ortiz en la banca. Por lo que fueron muchas oportunidades desaprovechadas.

“Tiene poco sacrificio, más que por Colo Colo, por sus compañeros. Uno hace equipo para ganar los partidos. Daba la impresión que no estaba ni ahí. Fue el mejor jugando por Vélez, la presión no es la misma, si no era campeón no pasaba nada”, lamentó el ex volante y ahora entrenador, dejando en claro que en ByN deben apuntar a la renovación de otros jugadores por sobre el nombre de Aquino.