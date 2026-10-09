Fernando Véjar y José Cabero fueron sorprendidos con el vocalista de la popular banda argentina en Buenos Aires.

La despedida de Lionel Messi en la selección de Argentina sigue dando que hablar, pero ahora son un grupo de chilenos los protagonistas de una imagen que se viralizó en las redes.

Todo, porque el cuerpo de árbitros nacionales que estuvo liderado por Fernando Véjar y José Cabero, también aprovecharon el tiempo en Buenos Aires y disfrutaron con Amar Azul.

El grupo de cumbia que pasa más en Chile que en su país puso música al partido final de la Pulga, momento en que los jueces aprovecharon de inmortalizar fotos sin cantar “pisco y ron”.

José Cabero y Fernando Véjar con el vocalista de Amar Azul.

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La fotito y la cumbia en la despedida de Messi

“Yoooo tomo vino y cerveza…”, es lo que canta todo el país cuando viene Amar Azul, donde los chilenos le han agregado palabras al tema, que perfectamente podrían gritárselo a un árbitro en la cancha.

Algo que hizo match en la despedida de Lionel Messi, donde los jueces chilenos también compartieron con Miguel Ángel D’Annibale, el histórico vocalista de la banda.

Fue el momento de tomarse fotos en la cancha del estadio Monumental, además de tirarse algunas bromas por el momento en que se encontraron para compartir un momento.

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