El francés Pierre Sage elogió las prácticas del atacante senegalés, a priori uno de los competidores del seleccionado chileno por un lugar. Y todo puede resolverse en la 6° fecha de la Premier League este domingo 11 de octubre.

Darío Osorio fue uno de los 11 jugadores del Crystal Palace que estuvo convocado a la fecha FIFA, al igual que el senegalés Ismaila Sarr. A priori, el africano era uno de los competidores del chileno por un lugar en el actual campeón de la UEFA Conference League.

Pero varios problemas físicos después del Mundial 2026 tuvieron a Sarr fuera de acción. Aunque esa espera del entrenador francés Pierre Sage por tener de vuelta a una de las figuras llegó a su final. De hecho, fue el mismo director técnico que confirmó esta situación.

Fue en la antesala al duelo frente al Nottingham Forest, que será especial para más de algún fanático del Palace: en el cuadro de los Tricky Trees es dirigido por Oliver Glasner, austriaco que ganó tres títulos en el equipo que fichó a Osorio para esta temporada.

Pierre Sage mostró respeto por su siguiente rival y alegría por tener a Sarr. (Foto: Crystal Palace).

Además, el Forest también tiene en el plantel al lateral colombiano Daniel Muñoz, clave en la obtención del título europeo. Y una expresa petición de Glasner. “Tengo un gran respeto por ambos“, manifestó Sage en la previa a ese duelo, válido por la 6° jornada de la Premier League.

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Entrenador del Crystal Palace feliz por la semana de Ismaila Sarr: ¿pierde Darío Osorio?

Darío Osorio vio acción en los tres partidos de la selección chilena, algo que sin nombrarlo, valoró el DT del Crystal Palace, quien también dio el visto bueno a los trabajos de Ismaila Sarr. “Hubo muchos jugadores en selecciones nacionales, es bueno que vuelvan a su país y jueguen en otro contexto”, dijo Pierre Sage sobre los 11 convocados a la fecha FIFA.

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“Ismaïla Sarr ya está en condiciones de ser titular. Tuvo su mejor entrenamiento con nosotros esta semana. Esperamos reencontrar su calidad de jugador”, añadió Sage sobre uno de los valores principales que tuvo el equipo durante la campaña anterior.

Ismaila Sarr en acción durante la pretemporada del Crystal Palace. (Daniela Porcelli/Getty Images).

Lo mismo ocurrió con un jugador israelí que tuvo problemas físicos durante la fecha FIFA. “Anan Khalaili está listo para jugar 90 minutos”, reconoció Sage. Aunque el estratego también reveló que Jean Phillipe Mateta, Dean Henderson y Takehiro Tomiyasú todavía no están a disposición.

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¿Cuándo juegan el Crystal Palace y el Nottingham Forest en la fecha 6?

Crystal Palace recibirá al Nottingham Forest en la fecha 6 de la Premier League. El partido se disputará en Selhurst Park este domingo 11 de octubre a contar de las 10 de la mañana, según la hora de Chile continental.

Así va el Crystal Palace en la tabla de posiciones de la Premier League 26-27

Crystal Palace suma cuatro puntos al cabo de cinco partidos disputados en la presente edición de la Premier League y pelea en la parte baja.