El atacante chileno quedó fuera de la convocatoria para le partido ante Nottingham Forest por la fecha 6 de la Premier League 2026-27.

Dario Osorio sigue sin poder ganarse del todo un lugar en el Crystal Palace. Pese a las altar expectativas puestas en el chileno, lo cierto es que su aventura en Inglaterra está comenzando con menos partidos que lo deseado.

Lamentablemente para esta jornada 6 de la Premier League 2026-27, la primera luego del receso por la fecha FIFA en donde Osorio vio acción con la selección chilena, otra vez se quedó fuera de la convocatoria.

Y es que para el partido de hoy ante Nottingham Forest (10:00 hora de Chile en el Selhurst Park Stadium), el formado en Universidad de Chile no irá ni a la banca, siendo esta la segunda vez que se queda fuera de la lista de citados en las águilas.

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Esto ya había ocurrido el pasado 12 de septiembre, cuando el francés Pierre Sage decidió no convocarlo en la derrota por 3-2 ante Ipswich, también por la Premier League.

Dario Osorio no logra consagrase en el Crystal Palace

Si a esta no convocatoria le sumamos los partidos ante Leeds por la fecha 5 de la Premier y ante Lech Poznan en el debut por la Europa League, donde en ambos fue suplente, nos da apenas un par de partidos con un puñado de minutos de Osorio en el Crystal Palace.

Darío Osorio sigue sin ganarse una camiseta de titular en el Crystal Palace. | Foto: Getty Images.

En total, desde su llegada el 2 de septiembre, suma dos compromisos en lo que sumó solo 60 minutos de acción. ¿Lo peor? Que apenas un minuto de esos corresponde a un partido en la primera división inglesa.

Una constante que ya comienza a inquietar por lo menos en esta inicio de temporada, donde si lugar a duda Osorio deberá dar un extra para poder convencer a Pierre Sage de ganarse por lo menos un lugar en sus nóminas.

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En síntesis