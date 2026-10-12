La goleada de Coquimbo Unido ante los Albos sembró dudas otra vez sobre el joven arquero.

Gabriel Maureira está en el ojo del huracán luego de la goleada de Coquimbo Unido a Colo Colo. Si bien el equipo no funcionó, está claro que el portero tampoco pasa por un buen momento.

Los Albos fueron aplastados por 5-2 ante los Piratas y tuvieron la peor actuación del año en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los dirigidos por Fernando Ortiz suman tres partidos sin ganar en la Liga de Primera y han jedado ir 7 puntos en las últimas fechas.

Los números hunden a Gabriel Maureira

Es evidente que Colo Colo viene teniendo problemas defensivos en el último tiempo, teniendo muchos mano a mano en contra. Eso es un hecho, así como también lo es que Gabriel Maureira no ha podido ser el “salvador” cuando los demás fallan, como se le pide a los porteros.

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En el arco es difícil medir por números, pero estos de todos modos muestran una tendencia negativa con Maureira bajo los tres palos. El jugador de 19 años ya suma 21 encuentros con los Albos, con 31 goles en contra. Números malos para un equipo que es líder.

Otro de los antecedentes que más genera preocupación, es la cantidad de arcos en cero. En los 21 partidos de Gabriel Maureira, solo en 3 ocasiones se ha dejado la portería en cero. Una estadística demoledora contra el formado en Macul.

Maureira no quedó bien parado tras el 5-2 de Coquimbo Unido. Imagen: Photosport

Colo Colo no ha tenido fortuna con la portería. Comenzó Fernando de Paul, pero se lesionó. Maureira no ha logrado solidez y Eduardo Villanueva no había dejado una buena imagen durante el 2025. Vozinha parece ser un caso aparte.

El nacido en Cabo Verde ha jugado solo 3 partidos, recibiendo un solo gol, pero no dejando buenas sensaciones. Los Albos siguen teniendo grandes chances de ser campeón y todo indica que una de las prioridades en el siguiente mercado será un arquero.