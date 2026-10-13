El extremo derecho anotó un doblete en la goleada del Romántico Viajero ante los Diablos Rojos.

Universidad de Chile consiguió un importante triunfo ante Ñublense. Sin dudas la gran figura del encuentro fue Maximiliano Guerrero, quien se hizo presente en el marcador en dos ocasiones.

Como Colo Colo había sido goleado por Coquimbo Unido, el Romántico Viajero tenía la oportunidad de descontar 3 unidades a los Albos y no dejaron pasar la ocasión. 6-0 fue el abultado marcador de los dirigidos por Fernando Gago ante los Diablos Rojos.

Los 100 de Maximiliano Guerrero

Maximiliano Guerrero fue el “MVP” del partido de Universidad de Chile frente a Ñublense. El extremo derecho o izquierdo, anotó en dos ocasiones y fue constantemente un dolor de cabeza para la defensa chillaneja, quienes no pudieron ante el poderío ofensivo azul

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“Estoy contento por el triunfo y por llegar a los 100 partidos con esta camiseta”, indicó el delantero azul a TNT Sports. Claro, el ex Deportes La Serena cumplió el centenar de encuentros con el Romántico Viajero y justo lo hizo celebrando con los hinchas.

Maximiliano Guerrero es formado en Universidad de Chile, pero tuvo que ir a los Papayeros para debutar en el fútbol profesional. En el 2024 regresó a los Azules con Gustavo Álvarez. Más allá de algunas críticas, siempre ha terminado como titular.

“Nos vamos felices. Fernando (Gago) me pide aprovechar los espacios. Me siento cómodo, muy feliz. Me gusta jugar por la izquierda. Donde me toque voy a estar feliz“, cerró el futbolista de 26 años.

En los 100 partidos de Maximiliano Guerrero en Universidad de Chile, este suma 20 goles y 18 asistencias con el club. El Bulla quedó a 9 puntos de Colo Colo restando 18 en juego. El panorama sigue siendo muy difícil, pero de los valientes se cuentan las historias.