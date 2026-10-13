El atacante y figura en la goleada de los azules ante Ñublense sorprendió a los hinchas con un festejo a lo "CR7".

Universidad de Chile consiguió una importante goleada por 6-0 ante Ñublense, que le permite seguir soñando por sus objetivos de la temporada en la Liga de Primera 2026.

Una de las figuras fue Maximiliano Guerrero, quien se anotó con un doblete en el estadio El Teniente de Rancagua, uno de ellos, el primero, con una particular celebración.

Algo que han festejado los hinchas en las redes sociales, donde viralizan su festejo comparándolo con uno de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, lo que genera debate.

La celebración de Maxi Guerrero comparada con la de Cristiano. Foto: Twitter.

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Maxi Guerrero: “Nos da confianza para los partidos que vienen”

Fue en conversación con Redgol que Maximiliano Guerrero explicó la particular celebración que hizo en Universidad de Chile, donde se sentó en la publicidad del estadio y luego cruzó los brazos.

“Sí, esa la tenia pensada hace rato, pero no se me había dado la posibilidad de anotar, hoy se dio, pero feliz. Veníamos de una derrota difícil, trabajamos de buena forma, recuperamos bien y con la confianza del técnico y los jugadores es fundamental y se vio reflejado”, explicó.

Una celebración, dos goles y tres puntos que lo dejaron contento, porque mete a la U en la pelea en varios frentes, con la ilusión de alcanzar a Colo Colo en lo más alto.

“Muy contento, feliz de haber anotado y lograr los 100 partidos con la U, así que contento. Nos da mucha confianza nos da para los partidos que vienen a seguir trabajando“, finalizó.

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