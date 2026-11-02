En la toma se aprecia cómo el árbitro advierte al capitán de la UC, pero luego amonesta a Maximiliano Guerrero por una jugada similar.

El clásico dejó como gran ganador a Universidad Católica sobre Universidad de Chile. Como los duelos de esta clase, el encuentro terminó bien caldeado. Todo por una jugada de Fernando Zampedri.

Clemente Montes a los 4 minutos marcó el único gol, el cual bastó para inclinar la balanza hacia los Cruzados. Con esta victoria, los de Las Condes se meten con todo en la pelea por el Chile 2 con el Bulla, cupo que da pasajes a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La nueva imagen de TNT Sports

El arbitraje de Diego Flores ha sido muy criticado en el Clásico Universitario. Si bien no incidió en el resultado, se le ha cuestionado el manejo que tuvo del encuentro, no usando la misma vara ante ciertas faltas, lo cual terminó molestando a jugadores de ambos equipos.

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De hecho, hubo una jugada puntual que enfureció a los futbolistas de Universidad de Chile. Cuando se disputaban los descuentos, Fernando Zampedri, de frente al juez, le da un “caballazo” a Fabián Hormazábal por la espalda. Sin embargo, Flores no sancionó nada. Segundos después, Maximiliano Guerrero también “atropelló” al capitán cruzado. Esto sí fue cobrado y con amarilla para el azul.

Luego de esa acción, es que todos los jugadores del Bulla se fueron encima del árbitro. Esto terminó con empujones y manotazos de ambos lados. A esa altura, a los Cruzados les servía con el marcador a su favor y quemándose los últimos segundos.

Ahora TNT Sports liberó un nuevo ángulo de la polémica acción. En esa, se puede apreciar como el árbitro Diego Flores incluso advierte a Zampedri, pero sin sancionar nada, para luego sí cobrar la falta de Guerrero e incluso amonestarlo. El Toro ganó valiosos segundos para su equipo. ¿Viveza o permisividad del árbitro?

Con la victoria, Universidad Católica quedó a 2 puntos de Universidad de Chile y definirán en las últimas cuatro fechas al equipo que irá a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.