El Pije no tuvo una buena campaña en el 2026 y comenzaron los cambios en el plantel.

La Primera B finalizó para Deportes Temuco y como suele suceder, comienza la temporada de despedida. Uno de los referentes dice adiós, causando una importante pena en los hinchas.

A diferencia de la mayoría de los equipos, que vieron postergada su definición ante la incertidumbre por la sanción a San Marcos de Arica, el Pije cerró su campaña contra Curicó Unido. Estos clubes no se jugaban nada, algo que grafica lo que fue la temporada para ambos.

El adiós de referente de Temuco

Deportes Temuco cayó goleado por 4-1 por Curicó Unido en el Estadio La Granja, con lo cual cerraron una temporada para el olvido en la Primera B. Una plaza importante en el fútbol chileno, permanecerá otra temporada más en la categoría de plata.

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Desde la directiva que todavía encabeza Marcelo Salas, ya trabajan en lo que será el próximo 2027. Lo primero siempre es mirar al plantel propio y saber quiénes son los que seguirán. Claro que ya hay un jugador que anunció que se va del Germán Becker: Yerko Urra.

“Bueno, toca despedirse después de 5 años del club que me dio la posibilidad de crecer como jugador y la oportunidad de vestir sus colores, que tanto respete y defendimos a lo largo del país. Muchas gracias por recibirnos y por hacernos sentir como en casa en cada momento. Solo son palabras de agradecimiento para toda la ciudad y amigos que tuve la oportunidad de conocer y disfrutar durante mi estadía“, escribió Urra en Instagram.

El ex seleccionado chileno en la Copa América de 2019 arribó al Pije en 2021 y terminó convirtiéndose en uno de los líderes del club. El arquero sumó 163 partidos en la Región de La Araucanía, incluso anotando en 3 oportunidades. Ahora a los 30 años buscará nuevos desafíos.

“(Agradecer) a cada hincha del club que siempre estuvo en las buenas y malas. Muchas gracias, acá hay un hincha más que estará atento en todo momento. Les deseo lo mejor siempre. Se despide, Familia Urra – Parra”, cerró Yerko Urra.