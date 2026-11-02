A casi una semana de que se tomara la decisión en el Tribunal de Disciplina, Iván Sandrock reflejó el sentir de su plantel y la ciudad por esta noticia, a la espera de la apelación.

Pasaron seis días desde que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decretó la desafiliación de San Marcos de Arica al encontrarse “irregularidades financieras y divergencias en la información entregada sobre su capital de funcionamiento”.

Luego que este viernes se publicara el fallo, el cuadro nortino trabaja en la apelación a la Segunda Sala donde se ratificará o modificará el dictamen que los hace caer de Primera B. Una decisión que analizó su entrenador Iván Sandrock.

El entrenador de San Marcos de Arica sacó la voz y expresó el sentir propio y del plantel por esta desafiliación, la cual no dudó en calificarla como “una sentencia de muerte para el club y para el deporte en la ciudad. Realmente es grave”.

“Un niño de acá, si desafilian al club, no tiene a dónde ir a probarse porque solo está Arica; lo más cercano es Iquique y queda muy lejos. Esto afecta a toda la región, a todo el club y directamente a los muchachos que se están formando”, agregó Sandrock.

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DT de San Marcos saca la voz tras desafiliación en Primera B

En esa línea, el estratega de los Bravos del Morro indica que esta desafiliación de la ANFP “realmente le duele a los hinchas de verdad. Cuando se canta el himno vi gente emocionada con los ojos brillantes y lamentablemente ellos no tienen por qué pagar este tipo de errores que han ocurrido acá“.

Por último, el técnico de San Marcos de Arica sostuvo que esta noticia es “un golpe, pero bueno, el club tiene que hacer la defensa, tienen que velar por lo deportivo y esperemos que sea de esa manera para que podamos pronto volver a lo que nos gusta, que es el fútbol”.

Ahora, se está a la espera de conocer la estrategia judicial de la dirigencia nortina a fin de evitar no sólo la desafiliación, sino también la pérdida de los puntos que firmará su descenso de Primera B, como quieren los equipos que le denunciaron como Rangers, Santa Cruz y Unión San Felipe.

En síntesis