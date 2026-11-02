Un recordado mediapunta nacional alzó la voz por el equipo desafiliado, donde supo ser campeón dos veces en la Primera B del fútbol chileno.

El caso San Marcos de Arica y su desafiliación siguen dando que hablar en el fútbol chileno. En un dictamen que debe ser ratificado por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, voces salieron a apoyar al equipo del norte.

Uno de ellos es Renato González, dos veces campeón de Primera B con los Bravos del Morro. El mediapunta que también jugó por la U y le ganó la final de Copa Chile 2015 a Colo Colo, se descargó en redes sociales.

“Espero que este mal sueño que está viviendo mi amado Arica sea solo una pesadilla. La ANFP y su circo manejados siempre por poderosos corruptos defendiendo lo indefendible”, criticó en su Instagram, según reportó Arica Pasión.

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San Marcos de Arica clama por seguir con vida

A poco de saber su suerte para evitar la desafiliación definitiva en el fútbol chileno, San Marcos de Arica salió a la calle a marchar. Jugadores del equipo alzaron la voz junto a sus hinchas alegando contra la ANFP.

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Augusto Barrios, un emblema del elenco nortino y que también pasó por U de Chile, fue uno de los que tomó la palabra en las calles de Arica. El lateral diestro pidió que se revierta el castigo contra el equipo.

“Imagínate la magnitud de esto, desaparecería el fútbol profesional y, por ende, las inferiores también, los muchachos tendrían que emigrar a otras regiones para poder cumplir sus sueños y no todos tienen los recursos para poder costearlos, puede ser una debacle para el fútbol ariqueño“, lanzó.

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Ahora el elenco de la Primera B espera el veredicto de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Si les va mal, lo más probable es que vayan a la justicia ordinaria y el TAS.