“Estamos a la deriva. El campeonato de la Primera B se define por cosas extrafutbolísticas”

Boris Sagredo lamentó la definición que registra la Primera B y que tiene a San Marcos con peligro de desafiliación

Una compleja situación enfrenta San Marcos de Arica. El cuadro del norte sufrió el duro castigo del Tribunal de la ANFP y finalmente se decretó su desafiliación de la Primera B. Lo que pone en jaque la definición del campeonato y además los ascensos y descensos.

Ante esto, los Bravos del Morro no se quedaron de brazos cruzados y de inmediato recalcaron que presentarán una apelación al fallo que se hizo público la semana pasada.

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Pero además los hinchas realizaron una masiva protesta en la ciudad de Arica para reclamar contra la decisión de la ANFP. Lo que hasta contó con la participación del plantel estelar. “Es increíble como la ciudad, jugadores y autoridades se junten para apoyar esta causa. Entendemos lo complejo que es el tema”, recalcó Boris Sagredo que dijo presente en la movilización.

De la misma forma, el formado en Colo Colo apuntó a la grave situación que enfrentan ante está inminente desafiliación.

“Estamos a la deriva. Estamos molestos por las decisiones que se han tomado, como se hizo la denuncia y como se termina definiendo el campeonato por cosas extrafutbolísticas, y que no tienen que ver con cosas dentro de la cacha”, acusó a Noticias del Bravo.

San Marcos sueña con milagro en Tribunales

Por lo mismo, Boris Sagredo reconoció que ahora están a la espera de un milagro para poder revertir lo dictaminado en los escritorios y así poder luchar dentro de la cancha por lo que se ganaron a lo largo del año.

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“Esperemos que nuestro llamado sea escuchado, y que por el bien del fútbol chileno se pueda resolver de buena manera para el fútbol en general”, sentenció.

Cabe consignar que San Marcos de Arica tiene cinco días para presentar la apelación respectiva. Mientras en la ANFP ya informaron que la actividad se retoma el 15 de noviembre para cerrar la fecha 30 y comenzar la Liguilla por el ascenso.